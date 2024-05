“Hubo una improvisación”: Fecode sobre sistema de salud

Cúcuta

Desde Fecode en Norte de Santander se está alertando que aún hay muchos procesos aún por resolver en el cambio del sistema de salud que cobija a los docentes.

En las últimas horas la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar en contra de la Fiduprevisora S.A y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), la medida se produce luego de más de 2.100 por la prestación del servicio.

Hugo Cárdenas, vocero de Fecode dijo a Caracol Radio que entiende lo que se está presentando, pero manifestó que continúan confiando en que las cosas mejorarán sin intermediario.

“Como es sabido, el panorama de la salud indiscutiblemente está en un proceso de dificultades, ayer lo pudimos comprobar en la reunión que tuvimos con los presidentes de las subdirectivas de Norte de Santander. Allí cada uno de los municipios está manifestando las dificultades de este periodo transitorio que tenemos en la ubicación de un modelo nuevo en el sistema de salud, y luego hicimos una reunión con las IPS, hizo presencia la Fiduprevisora con el director financiero y con Claudia Medellín que es quien presta la red de servicios y pienso que esta reunión sirvió para clarificar la problemática y buscar salidas”.

Rescató que siguen pidiendo un modelo sin intermediación, al tiempo que detallo que no están en contra de está propuesta. Pues destacó que el servicio sí se puede mejorar y este es el trasfondo.

“A nivel nacional escuchamos la noticia de esta medida cautelar que en la práctica obliga a la Fiduprevisora a responder por 2.100 inquietudes o quejas que había presentado el magisterio en torno a los servicios de salud. Nosotros hemos planteado que el Gobierno tiene que cumplir con los requerimientos de salud del magisterio y estamos prestos a buscar implementar el modelo”.

¿Qué falló en la ecuación?

“Principalmente pienso que hubo una improvisación con el tiempo en el proceso, no podía prorrogar el contracto. Y no se ha cumplido los tiempos para que realmente haya un proceso de transición mucho más serio y micho más claro. Y crea problemas, además hay trabajas que han impuesto muchas personas que no prestación el servicio. Incluso la discusión misma entre el gobierno y la Fidupresivora, todo esto genera una incertidumbre, pero creo que el magisterio tiene claro que hay que superar este tema de la intermediación”.

¿En qué condición quedan los pacientes de alto costo?

“Los pacientes de alto costo ya se les garantizó con la circular 02 la atención directa, ni siquiera necesitan autorización, las entidades que atienden estas dificultades están en forma directa atendiéndolos”.

Concluyó que han solicitado que se amplie el nivel uno para la atención correcta del sistema de salud de todos los pacientes.