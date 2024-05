¿Es delito abandonar a un perro? Esto dice la norma

Colombia ha avanzado bastante en temas de cuidado y protección animal, tanto así que se creó la Ley 1774 de 2016, que indica que los animales son seres sintientes y quien les cause alguna lesión será sancionado.

“Los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos”, así lo declara la Ley 1774 del 6 de enero de 2016.

Dentro de esos actos dañinos está implícito el acto de abandonar a un animal : ” Que no sufran hambre ni sed, Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; Que puedan manifestar su comportamiento natural”.

Esta ley cambió completamente el estatus de los animales que pasaron de ser “cosas muebles”, como lo indicaba el Código Civil colombiano de 1887, a ser considerados “seres sintientes”.

¿Qué sanciones se le aplica a quien abandone a un animal?

De acuerdo con la Ley 1774 de 2016, las autoridades pueden imponer sanciones, tanto económicas como penales, a quien abandone a un animal. La sanción depende de la gravedad de la acción y de la particularidad de cada situación.

Según la ley, la sanción económica va desde cinco (5) hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la persona puede ser condenada hasta a 3 años de cárcel.

Alternativas al abandono de un animal

Existen refugios para animales en todas las ciudades del país, a los que las personas pueden acudir y dejar ahí sus animales.

En Bogotá existen muchos y tras la creación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) se creó una red de hogares de paso, en donde cualquier persona puede tener una de estas mascotas en custodia durante un tiempo.

Otra opción es dejarle el animal a algún amigo o familiar que asegure el buen trato y el buen vivir del animal, ya que muchas veces los refugios no tienen los suficientes recursos debido a la gran cantidad de animales que tienen.

¿Cómo denunciar un caso de estos?