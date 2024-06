Jorge Luis Pinto rechazó al Deportivo Pereira porque ya tiene nuevo equipo en Colombia

Jorge Luis Pinto. (Photo by Luis Ramirez/Vizzor Image/Getty Images) / Vizzor Image

Jorge Luis Pinto tendría todo listo para volver a dirigir en el fútbol colombiano. Según informó Diego Rueda, periodista de Caracol Radio y director del VBAR Caracol, Pinto le pondría fin a su parate de casi un año para volver a tomar las riendas de un club y ejercer su profesión.

Regresos fallidos

Aunque el experimentado estratega estuvo muy cerca de regresar al Deportivo Cali, al final las negociaciones no avanzaron debido a que, en palabras suyas, ya tenía todo acordado con el entonces presidente Guido Jaramillo, pero más adelante el mismo directivo echó para atrás lo que se había dialogado.

“Todo terminó el viernes por la tarde. En las charlas se definió todo, el tiempo, la plata, las opciones que habían de contratar dos jugadores clase A y toda la cosa. El viernes me llamó Guido (Jaramillo) que no, que no daban por concluido lo que se había dialogado”, sentenció. Las charlas se dieron por finalizadas y el cuadro vallecaucano se terminó decantando por Hernán Torres.

Recientemente, versiones de prensa apuntaban a que su destino estaría en el Deportivo Pereira, luego de darse a conocer la salida de Leonel Álvarez. A pesar de haber cumplido con un semestre en el que se avanzó hasta los cuadrangulares finales de la Liga, el estratega antioqueño optó por dar un paso al costado y acordar con los altos cargos del club su salida.

Ahora bien, lo anterior fue desestimado por el mismo Rueda en el programa ‘Caracol Deportes Domingo’. “El Director Técnico que le dijo que NO al Pereira fue Jorge Luis Pinto. Ya tiene un equipo”, fue el trino en redes sociales.

Nuevo equipo en Colombia

Precisamente la negativa al Deportivo Pereira, uno de los equipos de mejor rendimiento en los últimos años, obedece a que el director técnico de 71 años tendría todo arreglado con otra institución del balompié nacional. Si bien no se dio el nombre, se trataría de una institución “que él lleva en el corazón”.

“Será una bomba, ya que lo llamó un equipo que él lleva en el corazón y no pudo decir que no”, fue el complemento de la información. Es preciso recordar que Jorge Luis Pinto ha dirigido a Millonarios, Independiente Santa Fe, Unión Magdalena, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Cúcuta Deportivo.