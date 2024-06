Se estrenó la cuarta temporada de la esperada “The Boys"

Bogotá

Prime Video ha estrenado la esperada cuarta temporada de la serie “The Boys”, con una visión divertida e irreverente de lo que sucede cuando los superhéroes que son tan populares como celebridades, tan influyentes como políticos y tan venerados como dioses, abusan de sus superpoderes en lugar de usarlos para el bien. Es ahí, donde The Boys, un grupo de justicieros, continúa su heroica búsqueda para exponer la verdad sobre The Seven y Vought, el conglomerado multimillonario que administra a los superhéroes y encubre sus sucios secretos.

En esta nueva temporada de “The Boys”, el mundo está al borde del abismo. Victoria Neuman está más cerca que nunca de la Oficina Oval y bajo el musculoso pulgar de Homelander, que está consolidando su poder. Butcher, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su trabajo como líder de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras. Hay más en juego que nunca, y tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde.

“The Boys” está protagonizado por Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chance Crawford, Tomer Kapon, Claudia Doumit y Cameron Crovetty. La serie se basa en el cómic del New York Times escrito por Garth Ennis y Darick Robertson, quienes son productores ejecutivos, es desarrollada por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke y una producción de Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television. Las tres primeras temporadas se encuentra disponible en Prime Video, junto con los 3 primeros capítulos de la cuarta y uno semanal.