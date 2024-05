Uribe responde a Petro sobre insinuaciones de que estaría convocando golpe de Estado

Medellín, Antioquia

Durante una conferencia en la universidad Eafit, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al trino en el que el presidente Gustavo Petro señala que “es delito incitar a derrocar al Gobierno o alzarse en armas contra el orden constitucional”. Uribe de nuevo comparó lo que está sucediendo en el país con lo que él denomina el ‘castrochavismo’.

“Entonces yo sí quería contestar a ese escrito del presidente hoy en la red social X...Cómo les daba de urticaria y de piquiñita cuando los criticamos por castrochavistas y cómo se van pareciendo, con esas amenazas de llevar a la cárcel a la oposición como lo ha hecho Chávez o como lo ha hecho Ortega. No eso no puede ser y hay que denunciarlo a tiempo, con respeto personal pero con firmeza frente a los hechos y una interpretación diáfana del texto constitucional”, dijo el ex presidente.