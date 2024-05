Tribunal Administrativo de Boyacá admitió demanda para reubicar a 130 familias en Tunja

Tunja

De acuerdo con lo señalado por el abogado Yesid Figueroa, quién es el promotor de esta acción judicial, la demanda va dirigida al Ministerio de Vivienda, municipio de Tunja, Ecovivienda, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Alumbrad Publico y la Policía Nacional para el proceso de reubicación de estas 130 Familias pertenecientes al Grupo II de Priorización y que actualmente habitan en Torres del Parque en Tunja.

“Lo que se pretende es reubicar a estas familias porque según los estudios de patología estructural existe un riesgo latente de pérdida de vidas humanas en este sector y por ende es urgente su proceso de reubicación y la entrega de las viviendas en las unidades de vivienda que por las cuales ellos participaron en un proceso ante el municipio de Tunja y Ecovivienda hace algunos años. Es un proceso que presentamos en noviembre del año pasado y hasta ahora se procedió a su admisión. Yo le he reiterado a estas familias que el proceso es largo, tedioso, pero el objetivo es lograr la reubicación de estas 130 familias que están expuestas a un riesgo latente porque todos los edificios que actualmente están habitando ya perdieron su vida útil”, aseguró el abogado Yesid Figueroa.

Para el abogado es importante y de extrema urgencia que estas 130 familias sean reubicadas con el fin de evitar una tragedia más adelante.

“Lo que se pretende en principio es una reubicación temporal, luego una reubicación permanente y que tumben todas las torres porque ya no cumplen los criterios constructivos vigentes y posteriormente que se haga el proyecto ahí mismo en el sector donde se proyectó hace algunos años con el señor Iader Barrios que fue el constructor y que ya todos conocemos que por hechos de corrupción, robos y demás, por los cuales ha sido condenado, estas estructuras no se construyeron en su totalidad y las que se construyeron no cumplen con los criterios de sismoresistencia vigente, efectuando además las asignaciones presupuestales y contractuales de rigor, los estudios y diseños y demás necesarios”, agregó.

Dentro de las pretensiones de la demanda también está:

- La intervención de escenarios deportivos y áreas publicas

- La rehabilitación estructural de las vías de acceso a la urbanización

- El mejoramiento del alumbrado público de la urbanización

- La intervención, mejoramiento y reactivación del tanque de almacenamiento de agua potable

- El desalojo de las viviendas que aún siguen siendo habitantes y que fueron declaradas en estado de ruina y riesgo

- La intervención y mejoramiento de la plaza de mercado limítrofe

- La solución de los problemas de vertimiento de aguas residuales en algunas torres

- La instalación de reductores de velocidad sobre la principal vía de acceso