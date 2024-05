La reestructuración del Inpec podría tener cabida en Reforma a la Justicia

Bogotá

Uno de los temas que más genera dudas frente a las propuestas que tiene dentro para debatir la Comisión de la Reforma a la Justicia, es sobre el de las cárceles y una posible transformación del sistema penitenciario en el país.

Al respecto, el ministro Néstor Osuna no niega que ese tema debe solidificarse, sin que el mismo presidente con sus facultades pueda reestructurar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), o que incluso el mismo Congreso lo legisle.

Pero vale antes que todo aclarar que desde el Ejecutivo se pueden introducir modificaciones al INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), así como a entidades públicas o instituciones, ya sea por atribución presidencial sin necesidad de autorización legal. El ministro es enfático en que se necesita una autorización legal si se quisiera crear una entidad nueva o si se quisieran hacer otro tipo de cambios, por lo que una reestructuración administrativa se puede hacer sin intervención del legislador.

“Estamos analizando todas las posibilidades, que una puede ser la de proponer al Congreso una nueva legislación sobre el manejo del sistema penitenciario, otra puede ser utilizar esas atribuciones presidenciales para una reestructuración administrativa sin crear instituciones nuevas y otra puede ser una ley de facultades extraordinarias para que el presidente tenga esas facultades que originariamente son del legislador”, enfatizó el ministro Osuna.

Lo que no se podría dilucidar al respecto es que al crear una nueva institución, el Congreso sí entraría a decidir, porque el Gobierno no tendría autorización por si solo, “pero si no se trata de crear una institución nueva, sino de reestructurar las que existen, no se necesita una ley, es una atribución que tiene el presidente de la República”, recalcó el ministro Osuna.

Esta apreciación la realizó el ministro Néstor Osuna, luego de participar en el evento ‘Justicia Constitucional en Contextos de Conflicto’, organizado por la Corte Constitucional en la Universidad de Los Andes.