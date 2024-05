Exdirector del DPS, insiste en su inocencia por estar inmerso en caso de ‘Las Marionetas’

Paris

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre García Jaquier, se refirió al caso de corrupción de ‘Las Marionetas’, por el que la Fiscalía General ya le imputó cargos.

El exfuncionario asegura que debido a su vinculación e investigación por varios delitos en el marco del escándalo liderado por el exsenador Mario Castaño, fallecido en noviembre pasado; presuntamente García Jaquier, hacía parte del entramado de contratación ilegal por varios departamentos, por lo que aclaró de su no presencia en el país.

En el documento de dos páginas, aclara que respeta la independencia de la justicia y a los jueces de la República; pero que se encuentra fuera del país, exactamente en Paris, desde junio de 2023, lugar donde residen sus padres. Por lo que en esa época no tenía ninguna restricción para salir de Colombia.

Sostiene que, ante una publicación periodística el mes de agosto del año pasado, le solicitó a la Fiscalía General cualquier llamado, que se hizo efectivo por la Fiscal 94 Especializada contra la Corrupción, pero que nunca fue convocado por la Fiscalía. Recordemos que en audiencias celebradas en octubre y diciembre de 2023, fue vinculado al proceso judicial.

Por último dice que ejercerá su defensa en compañía del abogado Leonardo Calvete Merchán, y adelantará cualquier acción como en el pasado, con una denuncia penal que ya presentó en la Fiscalía General en contra del señor Pablo Cesar Herrera Correa, exgerente de Proyecta Quindío.

Caso ‘Las Marionetas’ y García Jacquier

Pierre García Jacquier es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. El exfuncionario quien inició su carrera política en el departamento del Tolima en 2014, presuntamente aprovechando su cargo como director del DPS, hizo parte de la red criminal que lideraban el exsenador Mario Castaño y el médico Juan Carlos Martínez, con la cual ‘a dedo’, daban contratos y disponían del pago de coimas y comisiones.

Particularmente García Jacquier, habría servido de eslabón desde Bogotá en 28 procesos de contratación que se negociaron supuestamente a dedo en Quindío, Tolima, Valle y Risaralda, principalmente; por lo cual la Fiscalía tiene reseñadas al menos a 17 personas, algunas de ellas se habrían visto con García en las instalaciones principales del DPS, en la capital de la República.

Comunicado de Pierre García Jaquier. Ampliar

Comunicado

Miércoles 22 de Mayo de 2024,

COMUNICADO

Con motivo de los señalamientos que se han hecho en mi contra por diferentes particulares, servidores públicos y en algunas publicaciones, con ocasión a mi vinculación a un proceso judicial que actualmente se encuentra en curso, me veo en la obligación de romper el silencio que por respeto a la independencia de la justicia y a los jueces de la República he guardado durante meses.

En virtud de lo anterior, me permito informar:

1.- En el mes de junio de 2023 pasado, antes de tener conocimiento de la existencia de una investigación penal en mi contra, salí del país con destino a la ciudad de París, Francia, país donde residen mis padres. Al momento de mi viaje no existía ninguna restricción para salir de Colombia, lo que se evidencia con el simple hecho de que viajé desde el Aeropuerto el Dorado de Bogotá, pasando por todos los controles migratorios, sin ninguna restricción.

2- En el mes de agosto del año pasado, ante una noticia de prensa que relacionaba mi nombre con el proceso penal seguido en contra de Pablo Cesar Herrera Correa, solicité a la Fiscalía General de la Nación que me informara si existía alguna indagación en donde fuera indiciado, lo que fue contestado afirmativamente por la señora Fiscal 94 Especializada contra la Corrupción. Inmediatamente informé a la Fiscalía que estaría dispuesto a cumplir cualquier llamado que fuera realizado, pero, pese a haber reiterado mi disposición para aclarar cualquier duda sobre mi conducta, nunca fui convocado por la Fiscalía.

También acudí al Consulado de Colombia en París para otorgar poder a mi abogado, documento al que se impusieron los sellos de las autoridades consulares, así que desde un primer momento informé a la justicia sobre mi ubicación, jamás he estado escondido y menos para las autoridades colombianas, como lo demuestra mi participación en todas las audiencias convocadas por los Juzgados y la Corte Suprema de Justicia.

3-. En audiencias celebradas en octubre y diciembre de 2023, fui vinculado al proceso judicial. En enero de 2024, la Fiscalía 94 Especializada contra la Corrupción, solicitó ante el Juzgado 42 Penal Municipal de Garantías que me impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva. En su decisión del 20 de febrero del presente año, el Juzgado negó la solicitud de la Fiscalía por encontrarla improcedente y “excesiva”, absteniéndose de imponer la detención en mi contra. Esta decisión a mi favor fue recientemente confirmada en segunda instancia por el Juez 27 Penal del Circuito de Bogotá, el pasado 17 de mayo; decisión final contra la que no procede recurso alguno.

Con estas decisiones, la justicia colombiana ha determinado que tengo el derecho a defenderme en libertad dentro del juicio que se adelanta en mi contra y respecto del cual tengo derecho a la presunción de inocencia. Por lo tanto, es FALSA cualquier afirmación que dé a entender que he sido prófugo de la justicia, que soy fugitivo, o cualquier otra afirmación semejante que desconozca la situación jurídica. Nunca ha existido orden de captura en mi contra, ni prohibición de salir del país y mucho menos orden de privación de la libertad.

4.- Rechazo enérgicamente los hechos que fueron imputados por la señora Fiscal 94 Especializada contra la Corrupción, quien realizando afirmaciones irresponsables y carentes de sustento probatorio (como ella misma lo reconoció en la audiencia), me sometió a un asesinato moral que lleva meses en medios de comunicación y redes sociales, tildándome de integrante de una supuesta organización criminal dedicada a la corrupción, con la que no tengo relación alguna.

Además, es importante que la comunidad conozca que estoy siendo investigado por un convenio que no se ejecutó, así que el DPS no pagó un solo peso a ningún contratista, no se perdieron recursos del Estado, ni fueron apropiados indebidamente por nadie. De hecho, durante el tiempo que fui Director General de Prosperidad Social se adelantaron las actividades para que dicho convenio fuera liquidado, atendiendo las recomendaciones de los supervisores, hecho que fue demostrado durante las audiencias ya realizadas.

5.- Ejerceré el derecho a la defensa en compañía de mi abogado, el doctor Leonardo Calvete Merchán, cumpliendo siempre las obligaciones y deberes que tenga ante los despachos judiciales que conozcan de este asunto.

Adicionalmente, adelantaré las acciones necesarias para defender mi honra, como lo hice con la denuncia penal que ya presenté en la Fiscalía General de la Nación en contra del señor Pablo Cesar Herrera Correa, confeso delincuente que en búsqueda de beneficios judiciales ha pretendido enlodar mi nombre.

Soy inocente y lo demostraré con pruebas ante la Justicia.

Pierre García Jacquier

FIN DEL COMUNICADO