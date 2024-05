Play/Pause El Pulso del Fútbol, 23 de mayo de 2024 45:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la convocatoria de 28 jugadores de la Selección Colombia, previa a la Copa América. Juan Felipe dijo: “Me alegra la convocatoria, porque están los que le ganaron a Rumania, a España y a Brasil. No me sorprende lo de Mateus Uribe, pero si me sorprende lo de Borja, porque venía haciendo méritos”. Sobre el tema César Augusto agregó: “Las dos sorpresas son, Sebastián Gómez y Mateus Uribe. Portilla era más mixto y por eso es importante lo de Gómez, quien le aporta más marca al equipo de Lorenzo”.

