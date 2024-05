Un hombre sobrevivió tras caer a un caldero para la preparación de panela en el Tolima

Tolima

En el Tolima un hombre sobrevivió tras caer a un caldero gigante hirviendo en medio de una molienda de caña para la preparación de panela. El hecho se presentó en zona rural del municipio de Planadas.

La emergencia ocurrió en septiembre de 2023, cuando John Jairo González Yepes, se encontraba trabajando en la elaboración de este alimento cuando accidentalmente cayó en un caldero provocándole quemaduras de alta complejidad en el 92% de su cuerpo.

De manera inicial fue atendido en el Hospital Centro ESE de Planadas, para luego ser remitido en código primario a la Unidad de Atención Integral del Paciente Quemado del Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, donde el equipo interdisciplinario inició una carrera por salvarle la vida, y avanzar en su recuperación la cual hoy le permite retornar a su hogar.

“Fue una lucha muy larga porque la gravedad de la quemadura complicaba el funcionamiento de otros órganos y favorecía la aparición de infecciones, ya que sus principales complicaciones fueron infecciones en la piel, y en el corazón que dificultaron, pero afortunadamente tuvimos un buen desenlace” aseguró Alex Forero Delgadillo, coordinador de las unidades de cuidado intensivo adulto y quemados de la sede Limonar.

Desde que ingresó a este centro asistencial fueron ocho meses en la unidad de cuidados intensivos, donde tuvo una intervención interdisciplinaria en los que se puso a disposición médicos intensivistas, cirujanos plásticos, profesionales en dolor y cuidados paliativos clínica de heridas, psicóloga, terapia nutricional, fonoaudiología, terapia física y ocupacional.

John Jairo González expresó “He recibido una atención muy bonita en el hospital, he sentido el amor humano por la forma en la que me han tratado, ha sido una bendición todas las personas que trataron mi caso, al igual que mi esposa quien me ha animado y dado moral para luchar por mis hijos”.

Tras luchar por su vida durante meses, hoy con globos, música y felicitaciones, como a un campeón de la vida, la gerente del Hospital, Martha Palacios, el equipo médico y asistencial del hospital, despidió a González luego que acogerlo, ahora deberá continuar con su recuperación, pero desde casa y rodeado del amor de sus dos hijos y, Sandra, su esposa y fiel mosquetera.

“Esta es una victoria para Jhon Jairo, pero también para nuestra unidad de quemados y para la región, sabemos que la posibilidad de sobrevida de una persona en las condiciones que él llego al hospital son muy bajas, hoy celebramos haber logrado salvar su vida” Puntualizó Martha Palacios, gerente del Hospital Federico Lleras Acosta.