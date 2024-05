Sindicatos del Mintrabajo se irán a paro por incumplimiento de acuerdos

Con una votación de 1225 votos por el sí y 368 por el no, 14 sindicatos del ministerio de Trabajo decidieron que irán a paro luego de que consideraran que la administración faltó a sus obligaciones al no cumplir los acuerdos suscritos con las organizaciones. Señalando a la ministra Gloria Inés Ramírez, de no cumplir con los acuerdos.

Como lo adelantó Caracol Radio, son más de 1500 trabajadores los cuales podrían entrar a cese de actividades, tanto sindicalizados como no alienados. De momento, se debe esperar a una reunión con la ministra de Trabajo, para que así se logre una hoja de ruta para lo que viene de aquí en adelante.

Estas discusiones con los sindicatos llevan más de un año, debido a los acuerdos que se plantearon sobre la mesa en relación con los beneficios para los funcionarios del ministerio, punto en el que se encontraron diferencias y en el que parece no haberse llegado a un acuerdo.

Los sindicatos dicen que se ha cumplido un porcentaje muy bajo de los acuerdos; razón por la cual se reunirán para decidir, esta próxima semana, si entran en huelga o se sientan en la mesa de negociación con las cabezas del ministerio.

Por otra parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que todas las disposiciones de diálogo están sobre la mesa., reiterando su disposición al diálogo.