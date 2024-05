Radican proyecto de ley que busca transformar el uso de datos y tecnologías digitales

Nacional

Este martes fue radicado ante el Congreso de la República un proyecto de ley por medio del cual se dictan disposiciones para el suministro, intercambio y aprovechamiento de la infraestructura de datos del Estado colombiano (IDEC) y la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades públicas.

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en cabeza del ministro Mauricio Lizcano, presentó esta iniciativa que, en trabajo conjunto con senadores y representantes a la Cámara, dará un gran paso en la descentralización de los datos de referencia, maestros y geoespaciales, para orientar la toma de decisiones del Gobierno Nacional y Territorial, que permitirán mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de actividades, tanto sociales como económicas, en el país.

“Realmente va a revolucionar todo el desarrollo tecnológico, porque la base de convertirnos en una potencia digital, pero en especial de ser un país líder en la inteligencia artificial, tiene que tener un insumo muy importante que es los datos. Sin datos no hay inteligencia artificial, sin datos no hay desarrollo tecnológico y sin datos no hay potencia digital”, señaló el ministro Lizcano.

De acuerdo a la estructuración de este proyecto de ley, este permitirá compartir información de calidad con investigadores, analistas y ciudadanos que requieran analizar estos datos, garantizando la seguridad y privacidad de los mismos.

La representante Ingrid Sogamoso, del Partido Conservador, ponente de este proyecto, ve en el mismo la posibilidad de que el país se convierta en un productor de datos.

“Avanzar en materia de analítica de datos e inteligencia artificial, que a su vez va a permitir esa analítica de datos, generar políticas públicas más efectivas y además convertir a Colombia en una potencia digital”, agregó la congresista.

Para el Ministerio, la transformación digital implica tener fuentes de datos disponibles, medibles y cuantificables, para la transmisión de conocimiento del Estado, la academia y la ciudadanía. Así, Colombia, hará parte de los países que cuentan con una infraestructura de datos en pro del desarrollo social y económico.

¿A quiénes aplicaría la Ley?

Según lo planteado por MinTic: “La ley se aplicará a las entidades que conforman la administración pública, según el artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y a los particulares que cumplen funciones administrativas, públicas, o que administren recursos del Estado.

Es importante resaltar que las ramas legislativa y judicial, los órganos de control, los autónomos e independientes y demás organismos del Estado, aplicarán la Ley en lo que respecta a la información pública y los datos abiertos.

En los demás casos, se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración armónica en aplicación de los principios señalados en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política”.