Miércoles 22 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia fueron impartidos 157 comparendos en el marco del día sin carro y sin moto, aumentó la cifra respecto al año anterior

La actividad se llevó a cabo sin dificultad en la ciudad desde las 7 de la mañana y hasta las siete de la noche

El secretario de Tránsito, Daniel Jaime Castaño entregó el balance que considera fue positivo en materia de siniestralidad puesto que solo hubo un accidente sin mayor relevancia en el barrio Granada.

Señaló que en cuanto a los sancionados 110 fueron motociclistas, 39 automóviles, 3 microbuses y 5 tracto camiones.

Informó que, aunque en la mayoría de los casos, las sanciones se dieron por no respetar la jornada también hubo 25 sancionados porque no portaban la técnico mecánica y 12 no contaban con el seguro obligatorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Respecto al balance ambiental el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Jaider Lopera evidenció una notable mejora en la calidad del aire y una significativa reducción del ruido ambiental.

Explicó que en el punto de control ubicado en el sector de Cielos Abiertos hubo una disminución de 5.1 decibeles, en el CAM 9 decibeles, en Proviteq 0.1 decibeles y en la carrera 19 norte 1.8 decibeles lo que considera refleja que este tipo de actividades sí generan un impacto positivo frente a las emisiones atmosféricas de ruido y brindar bienestar acústico.

Sobre la calidad del aire, el funcionario destacó que en la estación de monitoreo ubicada en la CRQ se registraron 10 microgramos por metro cúbico de material particulado frente a los 33 microgramos que se observan en un día normal lo que representa una reducción del 68%.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por otra parte, en redes sociales se ha hecho viral un vídeo de un bus de servicio público con al parecer fallas mecánicas y generando contaminación en el sector de la calle 50 al sur de la ciudad.

Al respecto el secretario de Tránsito entregó la claridad correspondiente al tema sosteniendo que el vehículo tuvo un daño con la bomba y allí fue atendido por el carro del taller de la empresa Buses Armenia que lo está guiando hasta los patios para lograr ser atendido.

Fue claro que no puede ser minimizada la importancia y el impacto positivo de la jornada por el video que ha desencadenado un sinfín de reacciones de la comunidad.

Recordemos que la próxima jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad será el próximo 26 de septiembre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte la directora de Fenalco, Quindío Diana Patricia López indicó que el balance para el comercio no fue positivo y explicó “balance para el comercio el Día sin Carro pues obviamente lo tenemos que decir las ventas se bajaron a un 50% comparable con un día común y corriente indudablemente si es preocupante, para el medio ambiente excelente pero el balance del comercio muy regular

Y agregó “tristemente los comerciantes cerraron a las 2:30 de la tarde porque las ventas eran bajas, los restaurantes si les fue bien pero la gente no sabe a comprar un día sin carros para la gente ir a las oficinas trabajar hacer sus vueltas de bancos si quieren caminar obviamente bajan en su patineta en su bicicleta caminan se reúnen a tomar un café a tomar algo o a comer algo pero, el comercio las ventas si bajaron lamentablemente tengo que decir les llevamos tres trimestres con el comercio caído y hoy también el 50% menos las ventas comparable con un día común y corriente”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Consejo de Estado falló a favor de la protección y cuidado del ambiente sano en el Quindío

Esto en respuesta a una acción popular interpuesta por Sebastián Peláez Uribe, estudiante del Programa de Derecho de la Universidad von Humboldt; en este fallo, se obliga a seis entidades públicas del departamento del Quindío a realizar labores de protección de un ambiente sano en todo el territorio para el beneficio de todos los quindianos.

Según uno de los estudiantes “encontramos que no se realizan operativos de control de contaminación para los vehículos. Ahora, estas entidades deberán arreglar los equipos de medición para posteriormente constantemente hacer estos operativos de control, beneficiando el ambiente y la salud de todos los quindianos”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío advierten que son más de 60 sitios críticos por riesgo de deslizamiento, autoridades departamentales establecen monitoreo

Así lo dio a conocer el secretario de Infraestructura de la gobernación del departamento, Rubén Darío Castillo quien reconoció la complejidad de la topografía en diferentes puntos por lo que establecen el seguimiento respectivo en medio de la temporada de lluvias.

Sostuvo que en el plan de desarrollo está incluido el presupuesto para atender los sitios críticos por eso esperan generar la atención oportuna para evitar emergencias y mayores afectaciones.

Resaltó que la solución efectiva frente a este panorama es la asignación de los recursos suficientes para mitigar los riesgos mediante las obras que se requieren en las diferentes zonas.

Entregó un ejemplo respecto a que una obra para un muro de contención siendo el más pequeño no cuesta menos de 800 millones de pesos por eso es clave la gestión de los recursos.

Así mismo se refirió a la situación presentada por la pérdida parcial de la banca en el sector de Tarapacá en la vía Río Verde- Barragán que conecta a los municipios cordilleranos del Quindío con el norte del Valle del Cauca.

El secretario de Infraestructura afirmó que están al tanto del proceso como cuidando el riesgo con plásticos y realizarán una limpieza en la parte occidental de la vía para que los vehículos puedan transitar sin la necesidad de un pare y siga.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tras la aprobación en el Concejo de Armenia para buscar la adquisición de hasta 12 viviendas en un barrio en riesgo por deslizamiento, líderes comunales sostienen que el proceso no fue el idóneo por lo que se niegan a evacuar

En las últimas horas se realizó el segundo debate del proyecto de acuerdo 010 de 2024, que otorga al alcalde de Armenia la autorización para la adquisición de hasta 12 soluciones de vivienda para familias que residen en el Barrio Buenos Aires Bajo.

Lo anterior tras un fallo judicial en el marco de una acción constitucional y popular que ordena la respectiva reubicación por el riesgo de deslizamiento que se origina y aumenta con la temporada de lluvias.

El presidente de la junta de acción comunal del barrio, Gustavo López indicó que la situación de riesgo no se centra en lo que establece el fallo pues son otras las personas que son realmente afectadas por la amenaza de deslizamiento.

Dijo que en cuanto a la evacuación de las 40 personas que están caracterizadas por el proceso se resisten a dejar sus viviendas porque en anteriores ocasiones no les han brindado las garantías necesarias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El concejal ponente del proyecto Germán Grisales explicó que dan cumplimiento a una sentencia por eso fue aprobado ya que cumple con los parámetros de constitucionalidad y legalidad.

Reconoció que frente a la inconformidad de ciudadanos del sector ya es competencia de la administración municipal y solo desde la corporación lo que debe es generar la autorización respectiva al alcalde.

Mencionó que han realizado una serie de mesas de trabajo que conforman la parte demandante, demandada, la defensoría y procuraduría por eso son los que deben determinar el cumplimiento del fallo.

El cabildante señaló que sobre la reubicación la alcaldía envió un documento a Camacol para conocer los proyectos de vivienda con los que cuentan actualmente y es así como la respuesta fue enfocada a 16 proyectos de los cuales cinco están totalmente terminados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía del Quindío informa sobre la captura en flagrancia de un hombre de 30 años en el barrio Alfonso López de La Tebaida, quien estaba agrediendo físicamente a su expareja sentimental. La intervención oportuna fue posible gracias al llamado de la comunidad, que solicitó la presencia de una patrulla de policía.

La víctima recibió la atención médica pertinente, mientras que el agresor fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar y dejado a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Policía logra incautación de 5 kilos de marihuana en Calarcá

En el marco de los planes estratégicos de seguridad que se llevan a cabo en los diferentes municipios del Quindío, la Policía del Quindío, en coordinación con las autoridades administrativas municipales, el Ejército Nacional y el tránsito municipal, logró un resultado operativo en la lucha contra el tráfico local de estupefacientes.

Durante una intervención realizada en el barrio Giraldo de Calarcá, se halló una bolsa plástica negra abandonada en una zona boscosa. Al verificar el contenido de la bolsa, se encontraron 272 dosis de marihuana y varias pacas de la misma sustancia, sumando un total aproximado de 5 kilos de marihuana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, firmó la resolución mediante la cual se implementa el monto diferenciado del subsidio de Colombia Mayor: los mayores de 80 años recibirán 225.000 pesos, a partir del quinto ciclo de pago, que iniciará a finales de mayo.

Los adultos mayores con edad igual o mayor a 80 años, que se encuentren activos en el programa, recibirán un subsidio de 225.000 pesos mensuales. Los participantes menores de 80 años seguirán recibiendo el pago por 80.000 pesos en todos los ciclos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Entre septiembre u octubre La secretaria de tránsito y transporte de Armenia, Setta estará prestando los servicios en su nueva sede en la central minorista de la ciudad

Así lo anunció el secretario de tránsito Daniel Jaime Castaño que habló de las condiciones precarias en la sede actual en la antigua estación del ferrocarril y explicó “atendemos en promedio 400 personas al día sabemos de qué las instalaciones que hoy tenemos no son las adecuadas no son cómodas el sector donde estamos no es el más adecuado para recibir todas estas personas”

Y agregó “estamos en ese proceso, ya tenemos la infraestructura lista en la plaza minorista estamos en el trámite de los permisos con el Ministerio de Transporte, con el Registro Único Nacional de Tránsito Runt que deben validar y autorizarnos prestar los servicios desde otro punto y así mismo estamos ya adelantando el proceso que va a contemplar también la dotación de mobiliario de equipos, nosotros tenemos en las proyecciones de que si Dios lo permite entre septiembre y octubre podamos estar ya prestando todos los servicios de la Secretaría en la plaza minorista”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

450 estudiantes del municipio de La Tebaida son beneficiados del subsidio de tiquete de transporte universitario

Y es que como ya es habitual los estudiantes universitarios del municipio de La Tebaida son beneficiados con el subsidio para movilizarse hasta la ciudad de Armenia.

El alcalde encargado del Edén Tropical del Quindío, Fernando Baena dijo que la iniciativa es todo un éxito porque permite brindar el apoyo a quienes desean estudiar en las diferentes universidades o en el Sena y así garantizar las condiciones idóneas para tal fin.

Mencionó que lo anterior es posible gracias a un convenio con Buses Armenia donde aportan el 25% y un esfuerzo por recursos propios que genera el 75%.

Anotó que en el primer trimestre invirtieron 225 millones de pesos y alcanzan a 650 millones en todo el año.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Matilde es una vaca que se encuentra en Montenegro, Quindío; es considerada la mascota de la casa, de hecho, es la más consentida dentro de su hogar, puesto que en él se encuentran muchos más animales como: caballos, burros, y claramente, otras vacas. Sandra Echeverry, dueña de ‘Mati’, estuvo en conversando en A Vivir Que Son Dos Días para dar a conocer el por qué esta ternera es tan especial para su familia.

A pesar de que duerme en su potrero, Matilde prefiere estar en la cocina y comer lo que vea por ahí. Por este hecho, la dulce vaca se volvió viral en las redes sociales, sobre todo en la plataforma de TikTok, donde suma más de 173 mil seguidores en su cuenta de @matildeysusamigos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, La Selección Colombia sub 17 de fútbol de salón masculino que dirige el quindiano Sebastián Vega, ganó en el segundo partido del mundial de fútbol de salón sub 17 en ciudad del Este en Paraguay, al derrotar 2 a 0 a Brasil.

De otro lado, El Deportes Quindío perdió 1 a 0 con el Cúcuta Deportivo y es colero del grupo b del cuadrangular semifinal del torneo Dimayor de la B.

Martes 21 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío