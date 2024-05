Iniciará proceso contra Consorcio Ruta AA por incumplimiento del contrato en Bulevar la 19

Manizales

Los ciudadanos denuncian que en la obra del Bulevar de la 19 no se ven trabajadores, el puente no ha tenido una intervención luego de encontrar fisuras en el mismo y también señalan que a los empleados aún no los han liquidado luego de tres meses. Además, la comunidad comenta que los pompeyanos que hay por la zona son muy altos y están dañando los carros que transitan por el lugar.

Ante esto, Jorge García, secretario de infraestructura de Manizales, comentó que no han visto avances en la reparación del puente, por lo que iniciarán un proceso por incumplimiento de contrato y el contratista podría recibir sanciones.

“Los contratos finalizaron en su momento y estamos en la parte de lo que es la recepción final de la obra y su liquidación. Hay un tema que resultó en el lote 2 entre Mercaldas y la Plaza Alfonso López, donde existe un problema con el puente que tiene un fracturamiento y que el contratista debe reparar, por eso, estamos esperando lo que ellos están ejecutando, pero no vemos avances”, comentó.

Frente al incumplimiento en los pagos y en las liquidaciones de los trabajadores, expresó que el contratista aún no ha entregado todos los paz y salvos para la liquidación y el pago final de la obra, pero aclaró que ese es un tema de dos particulares.

