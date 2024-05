Entraron a paro las madres comunitarias del ICBF en Ibagué

Ibagué

Las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los municipios de El Valle de San Juan, Cajamarca e Ibagué que atienden a más de 2 mil niños en 45 hogares comunitarios entraron en plan tortuga por falta de pago.

La protesta que será de manera indefinida reúne a 202 madres comunitarias a las que les adeudan el mes de abril, además de las prestaciones sociales de los primeros 4 meses del año tras el cambio de operador de nombre Funde Social.

Según Yolanda Gómez, vocera de la manifestación, los hogares infantiles se ven afectados por la decisión, pero piden a las directivas del ICBF y a los padres de familias entender que sus salarios son fundamentales para mantener sus hogares.

“El operador que venía manejando los hogares comunitarios le suspendieron el contrato a 30 de abril, desde el primero de mayo no tenemos seguridad social, además están afectadas las familias por la falta de pago, se afecta la economía de nuestras casas”, dijo Gómez.

Las madres comunitarias seguirán alzando su voz de protesta hasta que el ICBF les pague, los plantones se desarrollan en la sede de la entidad ubicada en la calle 43 con carrera Quinta de Ibagué.

“Nos han dicho que falta que el operador legalice el contrato para que se libere y el nuevo operador pueda arrancar con nosotros, otra versión es que no ha llegado el giro del Ministerio de Hacienda y que por eso no nos han pagado, pero no hay solución concreta”, manifestó.

El nuevo operador identificado como Un sueño para ser feliz no ha podido afiliarlas porque el anterior encargado de contratarlas no ha cumplido con el pago de la seguridad y las prestaciones sociales.

“Hay compañeras que le deben a los bancos, a gota gotas, es terrible lo que estamos viviendo, por eso pedimos respuestas a esta situación que nos está ocurriendo”, puntualizó.

Dato: los niños están siendo atendidos solo en media jornada para poder realizar la protesta en las tardes en la sede de Ibagué.