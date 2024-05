Edwuin Cetré, contundente sobre posible llamado a la Selección: “Europa mata Argentina”

Edwuin Cetré, quien salió campeón de la Copa de la Liga en Argentina con Estudiantes de la Plata, al vencer a Vélez Sarsfield, por la vía de los cobros desde el punto penal. El buen presente del extremo de 26 años lo ha puesto dentro del radar de Selección Colombia, esperando el llamado de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Cetré habló sobre el buen momento que vive en Argentina, el fenómeno de Kevin de Brownie, y el posible llamado a disputar la Copa América con el equipo nacional.

“Siempre uno trabaja para que te llame la selección de mayores, pero todos sabemos competencia, el proceso que ya trae el profe, y bueno como te digo, estamos trabajando, yo estoy trabajando acá en Estudiantes para que el profe si está la posibilidad de que me necesite, estoy ahí en puntita de pie para el llamado”, declaró el jugador.

¿Disputará la Copa América?

Si bien la actualidad lo abala para conformar el plantel de 26 convocados para representar al país en territorio estadounidense, todo dependerá de la decisión del técnico. Como se reveló en el programa, hay un chat selecto con la pre-lista de los convocados, que se irá haciendo más pequeño, conforme se les revelen el total de jugadores para ir a jugar.

“Ahí están hasta que salga la lista, ya cuando salga la lista, pues irán eliminando, no sé a los que no tengan en cuenta (…) Yo estoy en el grupo, no se habla mucho, solo te meten, y avisan lo que va a ser la convocatoria y lo demás, ya solo hay que esperar la lista especial”, añadió.

Aunque ser campeón de un torneo suma puntos, y da argumentos para ir al seleccionado nacional, lo más probable es que el técnico no cambie su proceso, y se decante con los jugadores que ya conoce y con los que ya ha venido trabajando.

“Yo estoy trabajando aquí, calladito, también tenemos que entender que ellos tienen su proceso en los que han estado yendo, han demostrado que se merecen estar ahí. Pero no nos mintamos, pero Europa mata Argentina y mata a lo que sea. Toca esperar a ver qué dice el profe”, sentenció.

Planes a futuro

Si bien el jugador puede recibir propuestas del exterior, reconoce que su presente está en Argentina, y está enfocado en sacar adelante la temporada con el equipo de La Plata.

“Estoy muy cómodo, muy contento, pero mi sueño siempre ha sido jugar en Europa, así que eso está ahí, en línea. Seguirá siendo mi trabajo aquí, pero si llega la oportunidad de Europa será un sueño cumplido”.

El apelativo de Kevin de Brownie

“Me empezaron a etiquetar con que VinÍcius estaba llorando porque le habían dicho no sé qué cosa, y después sale lo de Kevin de brownie, como que esa comparación. Somos diferentes personas, a lo mejor él ha pasado peor o le ponen más atención a eso. A mí me da igual a mí me grita negro, o lo que sea en la cancha no le voy a poner atención, estoy concentrado en lo mío”.

Relación con Eduardo Domínguez

“El profe es muy puntual. Tiene lo suyo, muy claro en lo que lo en lo que explica, tiene su idea clara en su cabeza. Es muy exigente, demasiado exigente, el tiene la regla que como se entrena es como se entrena, se juega, así que los entrenamientos son de mucha intensidad. Es un líder total, da tranquilidad, habla con jugadores, no lo conocía la verdad, pero me ha sorprendido mucho como entrenador”.