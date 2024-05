Docente de la UPTC de Tunja señala que acusaciones en su contra son falsas

Tunja

El pasado 19 de abril dimos a conocer una denuncia de una madre quien señalaba que presuntamente la docente de Fisiología 2 de la UPTC en Tunja (Boyacá), habría maltratado a su hijo, estudiante de Veterinaria. La docente señala que todo es mentira.

En aquella oportunidad Nelly Rodríguez, madre de un estudiante de Fisiología 2 de la carrera de Medicina Veterinaria, había señalado que presuntamente su hijo había sido objeto de maltrato por parte de la docente desde 2021.

Rodríguez señaló en esa oportunidad que “mi hijo ha sido sometido a una presión intolerable que ha afectado su salud mental, llegando a sufrir una crisis de depresión grave con síntomas psicóticos el año pasado”.

Ante esto, la docente de la UPTC y quien lleva 15 años de labores en la institución educativa, manifestó que estos señalamientos hechos por la madre de uno de sus alumnos son totalmente falsos.

“La señora afirma que yo he tratado a su hijo de una manera desigual, que la calificación y la evaluación ha sido imparcial que incluso he puesto una calificación de cero mientras que al resto de mi grupo lo he calificado con cinco y que en término de eso su hijo ha sufrido incluso crisis graves de depresión, ansiedad y que tiene graves problemas de salud mental, yo quiero expresar que de lo que esta señora ha dicho no es cierto. Yo soy una profesora que nunca ha tenido a lo largo de 15 años de trabajo nunca he tenido ninguna queja por parte de algún estamento estudiantil tal como se puede evidenciar en las evaluaciones de docente e incluso ustedes podrían averiguar, cualquier persona, porque esto es abierto a cualquier persona desde la dirección de escuela podrían pedir un historial de mi trabajo como docente en el cual se va a reflejar que no hay ninguna queja, ninguna solicitud formal ni de la señora en mención, ni de ninguna otra persona, no tengo activo algún proceso disciplinario en el cual se evidencie que trato a mis estudiantes de una manera inequitativa o que de pronto hago persecución académica con algún estudiante”, señaló la docente

La profesora también indicó que a la señora Nelly Rodríguez la conoció hace poco y que de acuerdo con lo que expresa ella con relación a que buscó una solución para su hijo, no es verdad.

“La señora menciona que ella se acercó a la Universidad más de 30 veces buscando una solución para el caso de su hijo y que la Universidad nunca ha tomado medidas al respecto y quiero expresar que yo a esta señora la conocí hace poco en una reunión de comité de currículo extendida para establecer algunos compromisos, antes nunca tuve un contacto con ella, con mi estudiante tenemos una relación netamente estudiante docente y jamás hemos tenido una comunicación ni personal ni por redes sociales ni de ningún tipo en el cual se pueda evidenciar que yo lo acoso, que yo hago persecución académica, que yo incluso lo estreso”, apuntó.

Por último, la docente manifiesta que esta situación la ha perjudicado en su vida profesional y reiteró que no es cierto todo lo que expresó la madre del alumno y que tiene las pruebas para comprobar que ella no ha maltratado al estudiante.

“Es mentira todo lo que esa señora dice sobre un trato discriminatorio, que he ridiculizado a su hijo en diferentes oportunidades dentro del aula de clase, todo esto es mentira y tengo cómo comprobarlo, o sea tengo videos, grabaciones de mis clases, porque mis otros estudiantes graban las clases eh los estudiantes, en apoyo a toda esta situación los estudiantes pasaron un comunicado ante la dirección de escuela, ante el consejo de facultad, ante la rectoría, mis compañeros docentes que me conocen y que saben cuál es mi trayectoria, también pasaron un comunicado, entonces no puede ser que todo ese apoyo es porque realmente soy una persona idónea, porque esta señora está afectando mi buen nombre y honra, por eso le pido a la señora que rectifique su actuación”, agregó la profesora.

De acuerdo con la docente en estos 15 años que ha estado en la Uptc no ha tenido ninguna anotación, un llamado de atención o una investigación disciplinaria por parte de los directivos de la Universidad.