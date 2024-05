Bloqueada vía Medellín - Urabá. Mineros piden rescate de dos trabajadores en Buriticá

Medellín, Antioquia

Cerrada se encuentra la vía que de Medellín conduce a la subregión de Urabá, en el sector conocido como Pinguro, por el cual se ingresa al municipio de Buriticá, debido a un bloqueo por parte de mineros informales y familiares de Dany Albert Ocampo García y Jhon Jiménez, los dos trabajadores que estarían atrapados en un socavón desde el pasado sábado.

Los mineros y la comunidad realizan una manifestación en esta vía nacional exigiendo ayuda de las autoridades y el gobierno para hacer el rescate de los dos jóvenes, quienes habrían quedado atrapados en el lodo, producto del retrollenado por parte de la multinacional Zijin Continental Gold, que adelantó este procedimiento como parte de los protocolos a seguir cuando no están haciendo explotación en algunos túneles.

Ante esto, en el municipio fue instalado un Puesto de Mando Unificado, del que hacen parte autoridades municipales, Policía, líderes mineros y diputados de Antioquia, para tomar decisiones sobre la situación.

La Policía aseguró que trabajan para restablecer el paso en la vía lo más pronto posible.

Los mineros atrapados

Desde el fin de semana los mineros informales de la zona alertaron del vertimiento de lodo en los socavones, que inicialmente había dejado atrapados a cuatro trabajadores. Finalmente dos habrían logrado salir y otros dos quedaron atrapados y aún no han podido ser rescatados.

Líderes mineros de la zona y el secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia - Conalminercol, Rubén Darío Gómez, han asegurado que, aunque Policía y Ejército han estado en la zona, no han ayudado con el rescate.

“Ni el gobierno municipal, ni departamental, ni los entes de control han hecho nada. Los familiares de las víctimas están en la vía en la entrada a Buriticá, no dejan pasar vehículos… Y es que la empresa no quiere mediar para hacer el rescate, hay negligencia por parte de los gobiernos. No sabemos qué va a pasar”, dijo el líder minero Carlos Varela.

Debido a esta situación, familiares de los mineros y trabajadores realizan la manifestación sobre la vía y están a la espera de resultados del PMU.

La multinacional

De acuerdo con un comunicado, el lunes 20 de mayo la Zijin Continental Gold suspendió los vertimientos y “acompañó a las autoridades municipales y a los Bomberos para realizar perifoneos en dicho lugar donde supuestamente estarían atrapadas las personas, evidenciando que no hay llamados de auxilio”, aseguraron.

Además, indican que los videos que están circulando, donde se ven mineros en medio de los vertimientos de lodo, serían de hace seis meses.

La Zijin además señaló que, “a pesar de que la Empresa está siempre atenta a la situación y respondiendo a las peticiones de la Alcaldía para las labores de búsqueda, no se han evidenciado casos de personas atrapadas”.

Desde la multinacional además aseguraron que el pasado 12 de mayo mineros ilegales habrían robado armas al personal de seguridad.

¿Qué dicen las autoridades?

El comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Carlos Andrés Martínez, manifestó que hicieron presencia en la zona, durante el fin de semana, y recibieron un llamado de ayuda por parte de dos trabajadores de la multinacional minera quienes resultaron heridos con arma de fuego, al parecer en medio de un ataque de mineros ilegales a 1.200 metros de profundidad, en uno de los socavones.

Además, explicó que adelantaron perifoneos y no recibieron reporte de que hubiera mineros atrapados por el vertimiento de lodo.

“En las actividades de verificación en las que se requirió el apoyo de Policía fueron encontrados dos empleados de la multinacional heridos que fueron evacuados. Más tarde se volvieron a hacer los perifoneos y no hubo ningún resultado”, detalló el coronel.