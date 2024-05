Dos mineros están atrapados en un socavón en Buriticá, Antioquia, por vertimiento de lodo

Buriticá, Antioquia

Mineros informales de Buriticá denunciaron que desde la tarde del sábado se han registrado vertimientos de lodo en los socavones donde ellos adelantan sus labores de manera artesanal, lo que inicialmente habría dejado cuatro personas atrapadas, según relata un minero que quedó registrado en video.

#Buriticá l Dos mineros permanecen atrapados en un socavón en Burtiticá. Los trabajadores denuncian que hubo vertimientos de lodo en los socavones donde adelantaban sus labores de manera artesanal. pic.twitter.com/P5hDLXFlNa — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) May 20, 2024

Sin embargo, en las últimas horas, el secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, Rubén Darío Gómez, indicó que son dos los mineros que no han podido ser rescatados, por lo que pide apoyo de las autoridades.

“Llamamos la atención al gobierno nacional para que esta situación no se repita y no tengamos que lamentarlo. Por ahora se conoce que hay dos mineros que no pudieron salir de la espesa quebrada de lo que vaciaron sobre ellos y se tiene también información de que la fuerza pública venía haciendo disparos para lograr penetrar, en compañía del Ejército, hacia los túneles donde se encuentran los trabajadores, los mineros”, expresó el secretario general de Conalminercol.

Según las denuncias de los mineros, los vertimientos serían de la multinacional Zijin Continental Gold. Dicen los mineros que la situación ya se ha registrado en otras ocasiones, dejando pérdidas de vidas.

En esta zona del occidente antioqueño son por lo menos 5.000 los mineros informales que piden garantías por parte de la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, para tener garantías y oportunidades de realizar su labores de manera formal y con todos los elementos de seguridad.

Accidentes mineros

En este municipio ya se han registrado varios accidentes mineros en los últimos meses. El más reciente ocurrió el pasado mes de abril, cuando un joven de 28 años murió y otro de 33 quedó herido luego de que se desfondara uno de los túneles donde adelantaban trabajos y sufrieran una caída de por lo menos seis metros de altura.

Este año serían por lo menos seis los mineros de esa zona que han muerto en diferentes circunstancias, asociadas a accidentes en medio de sus labores.