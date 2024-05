Polémica por atención a excombatientes FARC en el Hospital Militar: Mindefensa responde

En medio de la polémica sobre la atención a excombatientes de las FARC en el Hospital Militar Central, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que se trata de un convenio firmado para brindar servicios de rehabilitación que no afecta a los miembros de la reserva y la población objeto de atención del hospital.

La controversia surgió cuando se planteó la posibilidad de que el hospital recibiera a excombatientes para su rehabilitación, específicamente para el uso de prótesis y ayudas técnicas. Algunos sectores señalaron que esto no sería permitido por falta de cupos y podría desplazar a los pacientes regulares del hospital.

Sin embargo, Velásquez explicó que el acuerdo se fundamenta en el Punto 3 del Acuerdo Final de Paz, firmado en noviembre de 2016, que garantiza la reincorporación económica y social de los excombatientes, incluyendo su seguridad social.

Insistió en que en el 2018, el COMPES 3931, a través de la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC, estableció la necesidad de brindar acompañamiento a aquellos en condición de discapacidad para su adecuada rehabilitación.

¿En qué consiste el convenio?

Es un convenio, firmado entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud y Fondo Paz, que estipula que el Hospital Militar Central utilizará su excedente de capacidad para atender a estos excombatientes en el proceso de rehabilitación con prótesis.

Esto, según el jefe de la cartera de Defensa, significa que los recursos no provienen del presupuesto del Ministerio de Defensa ni de los fondos destinados al Hospital Militar Central, y que la atención no desplaza a los actuales pacientes.

“El Hospital Militar tiene una alta capacidad porque ha sido un hospital de guerra. Lo que se hizo con Fondo Paz y el Ministerio de Salud fue contratar los servicios del Hospital Militar, que significa que no es con los recursos del Ministerio de Defensa, no es con los recursos de que disponga el Hospital Militar Central, no es desplazando a la población objeto de atención del Hospital Militar Central, sino en la medida en que en excedente de capacidad el Hospital Militar Central pueda prestar esta atención solo respecto de prótesis,” aclaró.

Según eso, el acuerdo busca asegurar que los excombatientes que iniciaron su proceso de rehabilitación continúen recibiendo el apoyo necesario, sin afectar los servicios habituales del Hospital Militar Central.