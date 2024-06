“Disfruten que van a salir campeones”: Dudamel, tras la clasificación del Bucaramanga

¡Atlético Bucaramanga sueña con el primer título de su historia! El equipo santandereano se metió a la gran final del fútbol colombiano, luego de vencer al Deportivo Pereira en el Alfonso López (3-1) y con ello terminar como líder del Grupo A con ocho unidades (posición que ganó gracias al punto invisible).

Ahora, los dirigidos por Rafael Dudamel afrontan su último reto previo a la tan anhelada estrella. La disputa por el trofeo del primer semestre se llevará a cabo frente a Independiente Santa Fe, que comandó el Grupo B sin mayores inconvenientes. El duelo de ida se llevará a cabo en el Alfonso López y la vuelta se disputará en El Campín de Bogotá (fechas todavía por confirmar).

Ambos equipos se han enfrentado en dos oportunidades durante este año, ambas en la capital del país. La primera de ellas se dio el 6 de febrero, en duelo válido por la cuarta fecha del torneo local, y fue victoria para el Bucaramanga por la mínima diferencia; más adelante, el 15 de mayo, se vieron las caras por el duelo de ida en la tercera ronda de Copa Colombia y concluyó con igualdad a un tanto.

Dudamel, quiere otro título en Colombia

Rafael Dudamel sueña con ser nuevamente campeón del fútbol colombiano, bajo su rol como entrenador. Y es que en la Liga-II del 2021 llevó al Deportivo Cali a conseguir su décima estrella, último gran logro del cuadro vallecaucano antes de caer al flojo presente deportivo que lleva a cuestas.

Ahora, sueña en grande con la primera consagración del Atlético Bucaramanga. Es por esto que la ilusión es total y así lo dejó entrever en la rueda de prensa, posterior a la clasificación: “Tengo mucha admiración y vivo enamorado de mi equipo, no solamente por los triunfos que nos han dado, sino porque no es fácil crecer en el triunfo... este plantel ha sido capaz de crecer en el éxito y eso no es fácil”.

Y complementó: “Hemos llorado de felicidad... Ha quedado una gran demostración de que somos un equipo extraordinario, cuando me refiero al equipo hablo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y lo más importante, el jugador número 12 que no nos abandonó en ningún momento”.

Sentido mensaje al grupo de jugadores

Horas después de la histórica clasificación del equipo santandereano (segunda de su historia y primera en torneos cortos), a través de redes sociales fueron publicados varios videos con la charla que el mismo Rafael Dudamel le dio a sus dirigidos en el camerino del Alfonso López, luego de la victoria sobre Deportivo Pereira.

“Felicitarles decirles lo orgullosos que nos sentimos de ustedes. Han jugado como unos campeones porque vamos a ser campeones, ya somos campeones. Así lo han jugado. Todo lo que se nos ha presentado, en este partido, en el de allá, en ir ganando o empatando. Siempre con la entereza, con la convicción, sobre todo con la fe y el carácter. Lo han hecho maravillosamente bien, felicitaciones, Fantástico. Disfruten, hijue... que van a ser campeones”, expresó.