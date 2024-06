Pablo Peirano va por más: “Tenemos las ganas de quedar en la historia de Santa Fe”

Independiente Santa Fe celebra una llegada más a la final de la liga en Colombia, buscando la anhelada estrella décima que cierre ocho años de sequía, desde el noveno título, en diciembre de 2016. Con la victoria ante el Deportes Tolima en condición de visitante, el equipo de la capital se medirá ante Atlético Bucaramanga, definiendo el primer campeón del 2024.

Pablo Peirano, técnico y líder del equipo, expresó su alegría al alcanzar esta instancia y analizó lo que fue tanto el triunfo en Ibagué, como los cuadrangulares, en la rueda de prensa posterior al partido. El entrenador uruguayo y su equipo planifican lo que será la serie más importante del semestre ante un complicado rival.

“Todo llegó desde el convencimiento y nuestra forma de trabajar y sentir el futbol. No pensábamos una cosa más que venir acá y hacer un partido para ganar contra un buen rival. Es un equipo que juega muy bien, supimos controlar aspectos que nos fueron favorables, hicimos los goles en el momento justo y ante el rival, que como en todo partido tiene su empuje”, expresó.

El hambre de hacer historia

El nombramiento del nacido en Montevideo, Uruguay, en octubre de 2023, le dio un parte de tranquilidad y alegría a la hinchada, pues hizo parte del cuerpo técnico que ganó la Copa Sudamericana, siendo asistente técnico de Gerardo Pelusso. Al conocer el ADN del equipo, Peirano quiere levantar el trofeo y meterse en los libros, como timonel del club.

“Tenemos las ganas de quedar en la historia del club, de seguir adelante, no conformarse nunca donde uno está y siempre poner metas altas. Habíamos hecho un buen torneo, pero no nos quedamos ahí y vamos por más en nuestra forma de ser, de trabajar, y nos sienta bien esta competencia porque es para matar o morir, entonces nos sentimos cómodos en estas instancias. Hay que seguir, no hemos sellado lo que queremos, así que estamos contentos y enseguida estamos pensando en lo que viene, que es lo más importante para este semestre”, añadió.

La eliminación del semestre pasado en liga, junto al empuje y acompañamiento de la hinchada, han sido el combustible del técnico de 49 años. El uruguayo había reemplazado a Hubert Bodhert, quien no tuvo un buen paso al dirigir su primer equipo grande en Colombia.

“Venía con una ilusión muy grande en ese momento de dar ese paso para venir, y toda esa sensación que vivimos cerrando el torneo anterior, fueron lo que me impulsaron para esta segunda etapa. Todo lo que habíamos observado, el diagnóstico que hicimos con el grupo, y haberlo sufrido en carne propia, y por nuestra forma de sentir y de sufrir sobre todo lo fuimos anotando, pasando punto por punto (...) Ese fue el desafío que nos propusimos, colocar a Santa Fe en lo más alto, todos empujamos para el mismo lado y ahí vamos, todavía falta”, recalcó.

Mensaje para la hincada

Este semestre en particular, los aficionados de Santa Fe tuvieron un cambio especial que le dio mayor color al presente torneo. Con multitudinarias asistencias y compras de abonos, el equipo ha mejorado anímica y económicamente, algo que agradece el entrenador junto a los jugadores que conforman el plantel profesional.

“Tanto en la parte emocional como económica que hacen ellos, hace que estemos orgullosos de tener a la hinchada que hoy tenemos. Hoy fue un plus el que no los hayan dejado entrar, nos dejó heridos a nosotros y en vez de sentir penas, nos impulsó. No pueden encerrar a la manada, es imposible. Nos alimentamos de eso y fue un plus más para reflejar eso que sentimos con ellos”, concluyó.