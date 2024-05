Expectativas por cambios en la administración del Hospital de Cúcuta

Cúcuta

Los cambios en la administración del hospital universitario Erasmo Meoz tienen a los trabajadores de la red pública expectantes por las reacciones que esto pueda producir en el manejo de la institución.

Arístides Hernández, vocero de Anthoc, dijo a Caracol Radio que este es un proceso tras una decisión adoptada desde la gerencia, en alusión a la más reciente decisión sobre la subgerente Maribel Trujillo.

Resaltó que “internamente hay zozobra porque se detecta un hueco fiscal de más de 120 mil millones de pesos. Será difícil que la plata llegue de un momento a otro para tapar el hueco y más para seguir la funcionabilidad. Nosotros como Sintrasalud norte hemos venido apoyando al gerente porque el mes pasado en horas extras y recargos se ahorraron 500 millones de pesos”.

“Lo que se ha dicho al gerente que lo que se compre verdaderamente llegue y lo que llegue se utilice en los pacientes y en la institución, para que no nos lleguen las facturas y no los productos”.

Reveló que el proyecto de mejoras no ha logrado mayor avance “y los trabajadores a veces no miramos que lo que estamos pateando es la lonchera y lo que estamos viendo es la plata que nos llega al momento y no la función a futuro”.