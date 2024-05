En Chiquinquirá más de 15 personas dicen haber sido engañadas por una constructora

Chiquinquirá

Olga Marcela Castro Antonio desde hace dos años ha intentando comprar su propio apartamento con la constructora Intorno S.A.S. en el proyecto Aliso en el municipio de Chiquinquirá, sin embargo esta empresa dice ella que no le ha vuelto a contestar llamadas ni mensajes, desde que entregó $ 29 millones.

La afectada comentó en Caracol Radio que el 23 de marzo del 2022 tomó la asesoría para la venta de apartamento, por un valor de $ 119 millones, que iba a ser entregado en agosto de ese mismo año. “Me indicaron que debía dar una cuota inicial y otra para separar el apartamento, además de otra cuota ahorrada hasta agosto. Yo ya tenía un crédito preaprobado en el Fondo Nacional del Ahorro, hasta febrero del 2023″, fue el relato de Castro.

Tener su apartamento propio era su sueño, pero en agosto que ya tenía el 12 % ahorrado, que correspondía a $ 14′280.000, en el proyecto le indicaron que no se había terminado en su totalidad, por lo que necesitaban más tiempo. “Llegó febrero del 2023 y yo perdí mi primer crédito. Al ver esto, la asesora me dijo que debía desistir de la compra del apartamento. De todos modos yo seguía con la ilusión de tenerlo y fui al banco para solicitar un nuevo crédito y me lo aprobaron, y eso me permitió cancelar el desistimiento que había hecho”.

Dicha aprobación de crédito tenía una vigencia de cuatro meses y por eso hizo un preacuerdo con la constructora, que se comprometió a entregarle el apartamento en ese mismo tiempo que duraba el crédito.

“Para que me quedara más bajita la deuda, yo ahorré $ 29 millones. Se llegó el tiempo de entrega del apartamento y la constructora no lo hizo. Sí me hicieron firmar una escritura, por la que tuve que pagar $ 3′120.000 para agilizar los trámites de la entrega, pero no entró a registro y fue como una pérdida de dinero”, contó Olga Marcela en Caracol Radio.

Como se venció el tercer crédito, solicitó la renovación del mismo, pero la escritura ya cambiaba por la forma de pago, porque Olga quería acceder a sus dos subsidios. No le pusieron problema.

La citaron a una segunda firma de escritura por la que pagó $ 1′820.000 en junio del 2023, con la esperanza de tener el apartamento. Y desde ese momento, sigue a la espera de que se lo entreguen.

Hasta la fecha, ha presentado la denuncia en la Procuraduría y en la Fiscalía. El Ministerio Público le remitió el caso a la Alcaldía Municipal y la Fiscalía ya cerró este caso desde enero del 2023.