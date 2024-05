Alcaldía de Sabaneta no dará más licencias de construcción en la vereda San José

Valle de Aburrá

En una reunión con habitantes y líderes de la vereda San José, el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, atendió las quejas que ha recibido por el aumento desmesurado de construcciones, sin que haya vías suficientes ni capacidad del alcantarillado, por lo que aseguró que por su parte no habrá más licencias nuevas por ahora, pese a que las constructoras las siguen solicitando.

El mandatario aseguró que varias empresas constructoras tienen la intención de desarrollar proyectos en esta zona, pero por ahora no es viable entregar los permisos para que estos se desarrollen.

“No voy a dar una licencia de construcción más en San José, porque al secretario le consta que ya me abordaron dos constructores. Dice uno: “permítame yo hago vivienda de interés social en tal sector y yo le construyo la vía”. No. Llega un segundo constructor: “yo le abro la vía por Cañaveralejo”, pero no, yo no voy a dar una licencia a construcción más en San José”, detalló el alcalde.

El alcalde Alder Cruz explicó que ya no puede frenar los procesos constructivos que cuentan con licencia y actualmente están en proceso de construcción. Pero aseguró que se están adelantando los procesos necesarios para que se puedan resolver los problemas de alcantarillado y de vía.

“Yo tengo una tarea muy importante en esta ciudad en estos cuatro años y es rehabilitar a Sabaneta. Y que entre todos logremos armonizar la mejor decisión, que sí o sí nos lleve a encontrar la solución definitiva de una problemática que hoy no es solo de la vereda San José sino que es una problemática ya de ciudad”, agregó el mandatario.

Además, indicó que harán el seguimiento necesario para que los constructores cumplan con sus obligaciones urbanísticas, para lo cual ya hay actas con cronogramas y fechas claras en las que cada constructor debe hacer entrega de obras.

“Yo asumo la alcaldía el primero de enero de 2024. Esos planes parciales llevan más de una década y las obligaciones urbanísticas no aparecen, porque las obligaciones del sector no son responsabilidad de la Alcaldía, son responsabilidad de los planes parciales del sector... Créanme que yo quisiera tener una varita mágica para poner allá una vía”, finalizó el alcalde.

En la vereda ya se habían adoptado medidas relacionadas con los vehículos de carga, debido a las complicaciones para el ingreso y salida de quienes deben transitar por ese sector.