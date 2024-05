Mujeres emprendedoras realizaron feria en cancha de Parque Heredia

Cartagena

Mujeres guerreras, valientes y con todas las ganas de hacer crecer sus negocios para sacar adelante a sus familias se dieron cita, en la cancha Ginger de Parque Heredia, para ser parte de Emprende Fem 2024: un espacio organizado para impulsar sus emprendimientos ante la ciudad. Esta feria fue liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Secretaría de Desarrollo Social y su oficina de Asuntos para la mujer, y la Corporación Yensha.

Viviana Dávila Carpio, emprendedora participante de la feria, expresó su felicidad al ser parte del Emprende Fem 2024.

“Vengo en representación de las mujeres emprendedoras de Bayunca, en la feria me fue super bien, me encantaría que me volvieran a invitar porque nos ayuda a dar a conocer nuestro productos, me siento muy feliz de participar”, manifestó.

Emprendimientos de belleza, de confección, de restaurantes, panadería, entre otros recibieron a decenas de personas que acudieron al llamado y adquirieron sus productos/servicios ofertados en esta gran feria de emprendimientos.

La jornada inició cargada de energía con una ‘zumbatón’ liderada por Ider. Los niños y niñas también participaron en un espacio de cuentería. Mientras que los emprendimientos también contaron con una asesoría financiera y empresarial, a cargo de entidades bancarias y la Cámara de Comercio Cartagena.

“Cerramos con éxito el Emprende Fem 2024, una jornada de mucho provecho dónde 40 emprendimientos femeninos se dieron cita aquí, en Parque Heredia, para visibilizar sus emprendimientos, porque desde la administración la mujer es motor para el desarrollo, ahí nuestros programas, actividades y proyectos están enfocados a generar espacios para que las mujeres salgan adelante”, puntualizó Johana Ordosgoitia, Asesora de Despacho para Asuntos de Equidad de Género y Mujer.