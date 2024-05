Imagen de Petro aparece en final de fútbol en apoyo a Palestina

Túnez

Los que siguen pensando que fútbol y política no la van, pueden en este momento reunirse y admirar no sólo el partido de la final de clubes más importante del continente africano, sino observar un homenaje a la causa palestina, que los hinchas del club tunecino Espérance Sportive más conocido como el ES Tunis, realizaron.

#MUNDO La imagen del presidente @petrogustavo, apareció en uno de los seis tifos, como homenaje a Palestina con la frase 'Estar del lado correcto de la historia', en la final ida de la Liga de Campeones de la @CAF_Online, en el Estadio Olímpico de Radés, en Túnez. Vía @yepesdavid pic.twitter.com/osG5LToqp4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 19, 2024

Pero lo particular del hecho fue que apareció la imagen del presidente colombiano Gustavo Petro, junto con otra figura internacional como el secretario general de la ONU, António Guterres. Igualmente se hace referencia a profesiones u oficios como la de universitario, barrista, periodista de guerra, médicos y demás. En ese rosario de imágenes sobresale la frase ‘Be on the right side of history’ que en español traduce, ‘Estar del lado correcto de la historia’.

Y es que el mandatario de los colombianos, ha estado firme en su convicción en lo que respecta el conflicto que vive la Franja de Gaza y el ejército de Israel; la causa Palestina, ha estado muy presente en las opiniones del presidente Petro. Tanto así que Jerusalén y Bogotá, no tienen relaciones bilaterales en estos momentos, luego que el mandatario colombiano rompiera relaciones con Israel el primero de mayo.

En cuanto al juego, es de suma importancia no sólo para África, sino que el ganador de esa final accederá al próximo Mundial de Clubes del 2025, por eso los ojos del mundo fútbol están puestos en ambos partidos que definen al mejor equipo del continente negro; y que sobresalgan las imágenes de dos líderes mundiales como el secretario de la ONU y el presidente de Colombia, en un país como Túnez, llama la atención.

Qué es un Tifo

La palabra viene desde Italia, y proviene del diminutivo de ‘tifosi’ que es como se les conoce a los fanáticos de cualquier deporte. Y son telas gigantes que dan un significado y tiene un tamaño promedio 45 X 46 metros, pero en los últimos tiempos han alcanzado una media de 68 metros de altura. Y llevan consigo mensajes enfocados en fútbol, pero pueden, como en el caso del presidente Gustavo Petro, mensajes políticos.

Final de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol

El partido de ida se jugó en el Estadio Olímpico de Radés, en Túnez; donde el equipo local Espérance Sportive, perdió dos puntos contra el popular club egipcio de Al-Ahly; el juego de vuelta será el próximo sábado 25 de mayo y coronará al mejor club del año en África.