Oración por la recuperación de un enfermo: así puede pedir por la salud de su ser querido

Es cierto que, aparte de seguir todas las recomendaciones médicas, la oración se convierte en una herramienta indispensable para mantener una comunicación directa con Dios y así lograr que pueda aliviar los dolores de una persona enferma y pedir que lo sane de manera rápida con el fin que pueda retoman su vida normal.

En ese caso, lo mejor que se puede hacer, aparte de seguir todas las recomendaciones médicas, es orar de manera constante a Dios para que alivie los dolores de la persona enferma y suplicar que lo sane de manera rápida con el fin de que pueda retomar la vida diaria.

Ante la imposibilidad de participar presencialmente en la celebración eucarística y demás sacramentos, junto a los textos litúrgicos (Liturgia de la hora, etc.) y devocionales (Santo Rosario, Via Crucis, etc.) utilizados habitualmente para la oración personal, estas son dos oraciones especiales para rezar en los tiempos actuales, que puede servir tanto individualmente como en familia.

Oración por un enfermo leve

Padre, vengo ante ti para pedirte por mi amiga que no se siente bien hoy. Por favor, ayúdala a sentir tu presencia en su vida en este momento y a experimentar tu toque sanador. Quítale el malestar que siente, Señor, mi Dios, que ella pueda comenzar a sentirse mejor hoy mismo. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones y obras. En ti está puesta nuestra confianza. En el nombre de Jesús, amén.

Oración pidiendo sanación

Padre santo y Padre bueno, gracias por tu bondad para con todos nosotros. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido a lo largo de nuestra vida. Me acerco a ti, Señor, para pedir que les concedas salud a aquellos que sufren alguna enfermedad en este momento. Señor, te pido que tu mano poderosa llegue hasta cada uno de ellos, concediéndoles alivio para sus dolores y ánimo para el espíritu.

Hay niños, jóvenes y adultos sufriendo ahora mismo por causa de enfermedades y dolencias fuertes. Muéstrales tu misericordia, Señor. Alivia el pesar y el dolor que sienten. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas cuando clamamos a ti. Por favor, atiende el clamor interno de los que se sienten demasiado débiles por causa de la enfermedad. Dales nuevas fuerzas. Que ellos puedan sentir tu presencia y la paz incomparable que viene de ti.

Sobre todas las cosas te pido, Padre, que los enfermos puedan tener un encuentro contigo. Ayúdales a sentir tu presencia y tu mano sobre ellos. Que cada uno de ellos pueda tener contacto con personas que te aman y puedan escuchar el mensaje de salvación. Revela tu amor y tu cuidado a través de tus hijos. Que cada enfermo pueda escuchar sobre Jesús y su sacrificio de amor en la cruz. Que abran sus corazones a ti, Señor, mi Dios, para que reciban la sanidad del alma.

Muestra tu poder en medio de las enfermedades, Padre amado. Sabemos que tú puedes sanar cualquier enfermedad y en ti está puesta nuestra confianza. Queremos verte obrar en este día. En el nombre de Jesús, amén.