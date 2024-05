¿Es posible bajar el puntaje del Sisbén? Le explicamos qué tan cierto es y lo que puede hacer

En Colombia, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios, más conocido como Sisbén, es una encuesta que permite conocer las condiciones socioeconómicas de los hogares y los clasifica por su capacidad para generar ingresos y calidad de vida. Este sistema se utiliza desde 1997 para focalizar el gasto social hacia los más pobres y vulnerables.

Actualmente, el Sisbén clasifica a la población a través de grupos y subgrupos de letras, que obedece a las condiciones de vida e ingresos del hogar. Este mecanismo sirve para que las entidades definan, entre otros criterios, quiénes pueden ser potenciales beneficiarios de los programas sociales que ofrece el Gobierno Nacional o del Estado.

Vale aclarar que el Sisbén no es un programa que entrega subsidios o ayudas del Estado colombianos, ni un régimen subsidiado en salud. Es un sistema de información que ordena la población de acuerdo con sus condiciones de vida para seleccionar los beneficiarios y asignar los beneficios de conformidad con la reglamentación y parámetros que cada entidad disponga.

Estar registrado en el Sisbén es una gran oportunidad para que la población más vulnerable del país pueda acceder a programas sociales (vivienda, salud, educación, alimentación, entre otros) y así, contribuir a su en con el aumento de ingresos de las familias y la disminución de la pobreza en la capital.

Clasificación del Sibén IV

Como se mencionó anteriormente, en el Sisbén IV existen cuatro grupos. Cada grupo está compuesto por subgrupos, identificados por una letra y un número que permiten clasificar más detalladamente a las personas:

Grupo A: pobreza extrema, población con menor capacidad de generación de ingresos (Desde A1 hasta A5)

pobreza extrema, población con menor capacidad de generación de ingresos Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A) (Desde B1 hasta B7)

pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A) Grupo C: vulnerable, población en riesgo de caer en pobreza (Desde C1 hasta C18)

vulnerable, población en riesgo de caer en pobreza Grupo D: población no pobre, no vulnerable (Desde D1 hasta D21)

¿Es posible bajar el puntaje del Sisbén?

La clasificación Sisbén se calcula de acuerdo con la información reportada en la encuesta por el ciudadano bajo juramento. Ahora bien, una de las inquietudes más comunes de este sistema es si posible bajar la clasificación de para obtener beneficios de programas sociales.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la clasificación solo puede cambiar, si sus condiciones han cambiado. El ingreso al Sisbén por sí mismo no otorga el acceso a los programas sociales y, por tanto, ser beneficiario o no de un programa social no es responsabilidad del municipio, ni del DNP, sino de la entidad que emite las normas del programa.

¿Qué hacer si no estoy de acuerdo con mi clasificación?

En caso de presentar inconformidad con la información actualizada vía registro administrativo, la persona interesada puede solicitar la realización de una nueva encuesta, seis meses después de la publicación de los últimos resultados. Una vez el municipio o distrito realice y envíe la encuesta al DNP, se realizan los procesos de validación y publicación.

Una encuesta nueva es aquella que se realiza por:

Primera vez

Cambio de dirección en el mismo municipio

Inconformidad con la información registrada en la encuesta anterior

Inclusión de un nuevo hogar en una vivienda donde existe uno o más hogares que ya tienen encuesta del Sisbén.

Deterioro de la vivienda por desastres naturales.

Según el Sisbén vigente, la encuesta por inconformidad debe ser solicitada por una persona del hogar (preferiblemente el jefe del hogar), cuando considera que la información en el Sisbén no refleja la realidad de sus condiciones sociales o económicas.

La solicitud debe ser presentada ante la administración del Sisbén del municipio de residencia del hogar, quien programará una visita a la vivienda. En consecuencia, se registrará la información del hogar que solicita su ingreso al sistema y se registrará o actualizará la información de los demás hogares que habitan la vivienda.

El resultado obtenido no se asigna ni puede variarse a la voluntad del DNP. Es probable que, con la información de la nueva encuesta, la clasificación del Sisbén solo cambie si las condiciones socioeconómicas del encuestado han tenido un cambio real.