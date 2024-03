Selección Colombia: estas son las principales ausencias en la convocatoria

La primera convocatoria del año de la Selección Colombia ya se dio a conocer. La Federación compartió el nombre de los 26 jugadores citados de cara a los amistosos en Europa ante España (22 de marzo) y Rumania (26 de marzo), con la incógnita de algunos futbolistas que no aparecen en la nómina y que están viviendo un gran momento.

El plantel estará liderado por Luis Díaz, de gran momento en el Liverpool; James Rodríguez, quien está regresando a la competencia en São Paulo; Jhon Arias, figura del Fluminense; David Ospina, totalmente recuperado y retomando el nivel, así como otros nombres que se han ido ganando un puesto en el armado de Néstor Lorenzo.

¿Cuáles son las ausencias más destacadas?

Empezando por la portería, la principal ausencia es la de Kevin Mier, arquero de Cruz Azul de México que se encuentra viviendo un alto nivel. En lo que va del año, ha atajado en 10 partidos, de los cuales ha logrado mantener su arco en cero en 5 de ellos y ha realizado 19 salvadas. Si bien se pensó que iba a ser tenido en cuenta, y ya había sido citado anteriormente a microciclos, el entrenador argentino se la jugó por los tres arqueros principales.

Otro jugador que brilla por su ausencia es Wilmar Barrios, que ha sido parte del proceso de la Selección Colombia con los últimos entrenadores, incluso Néstor Lorenzo, pero no fue convocado. El cartagenero volvió a la competencia con el Zenit en marzo, luego de un parón en la Liga de Rusia por un mes, y ha disputado los tres partidos de su equipo como titular y de manera completa.

Borja, pedido por muchos, ignorado por Lorenzo

El nombre de Miguel Ángel Borja es el que genera más duda sobre su no convocatoria. Si bien no ha hecho parte del proceso Lorenzo, vive el mejor presente de un delantero colombiano en el exterior, y se pesaba que podría ser tenido en cuenta para esta gira en Europa.

El delantero cordobés es el sexto mayor goleador del mundo en lo que va del año con 10 goles en 12 partidos disputados con River Plate, es el máximo artillero en la Copa de la Liga de Argentina y se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Martín Demichelis. No obstante, no fue llamado a la Selección Colombia, con la cual no juega desde el 25 de marzo del 2022 en el duelo ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2022.

Otras ausencias

Por lesión, no podrán estar presentes con la Tricolor Davinson Sánchez (Galatasaray), Deiver Machado (Lens), Juan Guillermo Cuadrado (Inter de Milán) y Matheus Uribe (Al-Shabab). Asimismo, otros que no fueron tenidos en cuenta fueron Jhon Solís (Girona), Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Columbus Crew) o Falcao García, (Rayo Vallecano) quien sigue sin estar presente en el proceso Lorenzo.