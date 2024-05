Así será el “SÍ Sabe Fest Deluxe” con el que Blessd presentará su nuevo álbum

Medellín

Blessd se une a Ronaldinho Gaucho para jugar un partido de fútbol, este jueves 16 de mayo en el evento “Si Sabe Fest Deluxe” en el Coliseo Cubierto Iván De Bedout de la ciudad de Medellín.

La joven estrella del género urbano se ha encargado de convocar a varios exponentes del fútbol y de la música para presentar su nuevo trabajo musical “BLESSDELUXURY” a través de una de las cosas que más ama hacer, que es jugar al futbol.

“Yo estoy muy emocionado, me siento un niño cumpliendo mis sueños y esperemos poder fortalecerlo con la música, con el arte y que se disfruten aparte del partido, el álbum que va a estar súper duro también. Son sueños y si uno se los mete a la cabeza, los cumple. Siento que ese es el inicio de algo muy bonito que vamos a hacer con Nacional y pues la gente que piense lo que quiera que internamente nosotros estamos luchando por el propósito de salir adelante con el club, de que el club esté bien, de que los hinchas estén bien”, manifestó a medios Blessd durante la presentación del festival.

Las segundas partes si pueden ser mejores, y en esta ocasión viene recargada. Primero fue en Miami y ahora se juega en Medellín.

“Gracias a todos ustedes por estar aquí, por el cariño que me reciben, y bueno, gracias por invitarme, gracias por venir, por ídolos, y bueno, un placer estar aquí, todos saben que nosotros brasileños también amamos mucho la música, tenemos mucho en común, nos conocimos ya hace tiempo, y no es el primer evento que estamos haciendo juntos, y ojalá que no sea el último”, expuso Ronaldinho Gaucho.

¿Quiénes harán parte de los equipos?

El juego será una exhibición en compañía de una nómina de lujo, que aparte de ambos capitanes contará con dos grandes figuras en la dirección técnica de ambos equipos. Dirigiendo al equipo de Blessd estará el exportero de la selección Colombia René Higuita y dirigiendo al equipo de Ronaldinho estará Francisco Maturana, uno de los directores técnicos más recordados quienes dejarán toda su experiencia en la cancha en un especial espectáculo para todos los asistentes presenciales y virtuales que tendrá este gran evento pactado en torno al nuevo lanzamiento de Blessd.

Entre las estrellas del equipo Blessd se destacan: Yaser Asprilla, Maluma, Dorlan Pabón, Gaston Pezzuti y Gio Moreno entre otros.

Entre las estrellas del equipo Ronaldinho se destacan: Adriano, Oscar Córdoba, Lennon Dos Santos y Mao Molina entre otros.

Este gran lanzamiento contará con la transmisión de Westcol, unos de los streamers más importantes del mundo y el #1 de Colombia.

Además desde las 12 del día se habrá un Festival en el que las personas podrán disfrutar del “Barrio” que incluye una barbería, sala de tatuaje, legumbrería, u museo, montallantas, entre otros.