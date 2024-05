Yo tengo serias dudas: director Ungrd sobre embarazo de Ana María Castaño

En ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga de Caracol Radio y de Red Más estuvo el director Ungrd, Carlos Carrillo. El funcionario se refirió a temas como su experiencia laboral, su tendencia política y las dudas que tiene sobre algunas personas que trabajan en la entidad.

El dinero que se robaron:

Ante el polémico panorama que atraviesa la entidad, Carrillo pidió en el pasado que se le considerara como víctima. “Yo le solicité formalmente a la Fiscalía que vincule a la Unidad como víctima. Por supuesto, eso me vincula a mí como representante legal de la Unidad. Ellos tienen que decir la verdad completa”

En medio de esto, aprovechó para referirse a Olmedo López y a Sneyder Pinilla, pues para él deben contar la verdad sobre lo dónde está el dinero. “Eso de los carrostanques es la punta del iceberg. Yo veo que el señor Sneyder Pinilla y el señor Olmedo hablan y hablan del Gobierno y de los senadores, pero no dicen nada de los contratistas o dónde está la plata.”

“Si ellos de verdad quieren cooperar, lo primero que deben hacer es devolver ese billete que se robaron, diría uno. Pero los mafiosos tienen una cosa que es el pacto de silencio de la mafia. Entonces esto puede ser simplemente una puesta en escena para proteger a las personas verdaderamente poderosas que están detrás de todo esto”, indicó

La desconfianza dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres:

Carrillo mencionó que el principio oportunidad depende de los funcionarios que hay dentro de la entidad. “Eso depende de qué es lo que dicen, porque en este momento sigue habiendo gente de esa organización criminal en la entidad. La entidad sigue siendo víctima en este momento de esa organización criminal, eso es claro”

En adición, explicó que desconfía de muchos de los funcionarios que están en la Ungrd. “Por ejemplo, el abogado de los 24 millones de pesos, Iván Alfaro. Yo le dije, ‘venga, termine ese contrato’. Pero, además, está contratado en la Dirección, porque él asesoraba a Olmedo en cosas jurídicas.”

“Yo me encontré con eso, que es absolutamente impresentable, y que no es un delito. Pero el día de la salida de Olmedo, el 29 de febrero, cuando el barco se estaba hundiendo, ellos estaban ahí firmando con una empresa que, hasta hace unos pocos meses era suya. Eran 1200 millones de pesos. Se iba a poner un contrato de 100 millones mensuales para terminar con un gran total de 124 millones de pesos mensuales. Esto es impresentable. Ese contrato no lo alcanzaron a coronar, pero ahí quedó el cdt”, explicó Carrillo.