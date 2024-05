Gobernador Yamil Arana anunció construcción de megacolegio y agua en 60 días para Turbana

Cartagena

Un emotivo encuentro tuvieron los estudiantes de la Institución Educativa Marcos Fidel Suárez del municipio de Turbana con el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien les anunció la puesta en marcha del proyecto de construcción de un megacolegio que reunirá tres sedes educativas, albergando a unos 1200 estudiantes.

La visita del primer mandatario de los bolivarenses a esta población forma parte de los recorridos que se desarrollan en distintos municipios, afianzando los compromisos adquiridos por Arana Padauí en todo el territorio.

La algarabía de los niños, niñas y padres de familia se hizo sentir cuando el gobernador de Bolívar, tras hacer un recorrido por las sedes educativas, les anunció que el megacolegio de Turbana será una realidad. Este contará con amplios salones, cocina para preparar alimentos en el sitio, comedor escolar, laboratorios, salón de eventos culturales, coliseo deportivo, sala de informática y una amplia zona administrativa. Será completamente dotado.

“Les aseguro que estas inversiones valdrán la pena, porque cada vez que vemos la sonrisa de un niño, cada vez que vemos la alegría de una niña, la esperanza en su mirada, cada esfuerzo vale la pena”, aseguró el gobernador Arana.

Pero la alegría de los niños, adolescentes y padres de familia presentes en el recorrido fue aún mayor cuando el mandatario les hizo tres sorpresivos anuncios.

“Tiempo atrás les anunciaban soluciones independientes: que si hacían el colegio, no hacían el estadio; que si hacían el estadio de fútbol, entonces no tenían agua o no tenían la vía al corregimiento de Ballestas. Pero nosotros vamos a hacer el estadio de fútbol, habrá agua para Turbana, el megacolegio y la vía a Ballestas. Tenemos que acostumbrarnos a soñar en grande”, puntualizó.

Maicol Andrés Olascoaga, alcalde de Turbana, quien acompañó al primer mandatario, destacó el gran esfuerzo de Yamil Arana, e insistió en que contará con el apoyo de su administración para que los proyectos lleguen a buen término y sin contratiempos.

Los estudiantes agradecieron al gobernador por estos anuncios y manifestaron que Turbana estaba necesitando noticias y obras como estas para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus miles de habitantes, que estaban en el olvido.

Agua en 60 días

Con respecto al servicio de agua potable, el líder del Bolívar Mejor explicó que en dos meses se estarán realizando las primeras pruebas de bombeo con el nuevo acueducto, gracias a que se han resuelto algunas situaciones que retrasaron su funcionamiento.

“Hoy llegan 8 litros por segundo a las redes de distribución del municipio. Después de estos 60 días, tenemos que aumentar a 40 litros por segundo y tener unas 16 horas de agua diaria”, anunció.