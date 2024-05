En la última semana se han registrado dos intentos de suicidio en puentes de Armenia

Armenia

Y es que es muy complejo el panorama de salud mental en el departamento por la falta de acciones concretas que permitan mejorar las rutas de atención para disminuir los casos de intento y materialización del suicidio.

En la última semana se han registrado dos casos de intento de suicidio en puentes de la ciudad, el primero se presentó el pasado fin de semana donde uniformados de la Policía persuadieron a un hombre que pretendía lanzarse al vacío en el puente La Florida que comunica Armenia con Calarcá.

El segundo hecho se registró en las últimas horas en los puentes de La Cejita donde un joven estaba decidido a acabar con su vida y gracias a la acción de un bombero que transitaba por el lugar evitó una tragedia.

El subteniente Jorge Octavio Urrea, comandante de Bomberos Voluntarios de la ciudad atendió la situación de primera mano. Relató que iba en su motocicleta cuando evidenció la anormalidad del caso por un joven que se encontraba en las barandas del puente con aparente intención de lanzarse.

Sostuvo que es ahí cuando decidió intervenir con el fin de persuadirlo porque el hombre le comentó que tenía problemas económicos de los que ya no veía ninguna solución, en medio del diálogo logró junto con la Policía rescatarlo con vida.

“Pensé se va a tirar y me voy rápido porque yo iba en moto y llegué donde él, me dijo que hace dos meses no tenía para la alimentación de la hija y que tenía problemas con la familia. pasaba la gente y yo le hacía la seña con una mano para ver si alguien que captaba alguna cosa y dije, hay que llamar a la policía llegaron y entonces lo agarramos lo tiramos al suelo”, resaltó.

CIFRAS Y LÍNEA DE APOYO

Es de anotar que en lo corrido del año se han registrado 16 suicidios en el Quindío. Recordamos que la línea de atención psicológica es 606 735-99-50 que está disponible en un horario entre las 6 de la mañana y las 12 de la medianoche.