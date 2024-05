Denuncian que estàn vendiendo cupos para la fila del pasaporte

Bucaramanga

Todos los miércoles en el coliseo Vicente Diaz Romero desde las 7:30 am, la gobernación de Santander desarrolla jornadas especiales para agendar la cita de pasaporte. La jornada ha tenido gran cabida, cada miércoles se presentan filas masivas en el coliseo. Uno de los funcionarios de la gobernación aseguró que al menos 1.500 personas se atienden durante estas jornadas.

“Antes era complicado sacar cita para el pasaporte, con estas jornadas especiales se estàn dando citas para la misma semana. Por ahora solo hay agendamiento presencial sin embargo es importante resaltar que la oficina de pasaportes es una oficina de puertas abiertas, los usuarios pueden acercarse en cualquier momento de la semana a agendar su cita, sin embargo las fechas especiales se asignan solo en las jornadas de los miercoles”. Dijo Waleska Quintero de la oficina de pasaportes.

A pesar de que la jornada ha permitido agilizar los procesos de citas, varias personas se quejaron de las largas filas que deben hacer, algunas llegan desde las 3:00 a.m. al coliseo. Tambièn hablaron sobre una aparente venta del puesto en la fila: “Lleguè faltando 15 minutos para las 3:00 a.m., estaba en el puesto 30, cuando me di cuenta estaba de 60. Las personas estàn paradas vendiendo cupos a $20.000 y $40.000 mil pesos, no hay un vigilante que controle. Me parece injusto con las personas que madrugamos”. Dijo Julio Gòmez una de las personas que se encontraba haciendo la fila.

Mauricio Arias Gomez quien tambièn asistiò a la jornada tuvo las mismas inconformidades, ademàs dijo que ese proceso deberìa realizarse de forma virtual.

Funcionarios de la oficina de pasaportes manifestaron que no era necesario madrugar tanto ya que el proceso es ràpido. El propòsito de estas jornadas es precisamente sacar la cita de forma àgil.