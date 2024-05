Daniel Giraldo, contundente: “No estuvimos a la altura, no podemos sacar excusas”

Daniel Giraldo. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Millonarios cerró su triste participación en la Copa Libertadores con un empate agónico 1-1 ante Palestino en el estadio El Campín de Bogotá, resultado que lo dejó eliminado en la fase de grupos del certamen continental a falta de una jornada. El equipo azul en cinco salidas no logró ganar ningún partido y solo acumula tres unidades, producto de tres empates en casa.

Tras la eliminación y el penoso resultado en Bogotá. La hinchada quedó molesta y los jugadores se fueron silbados de la cancha; algunos de los protagonistas salieron a dar la cara, fue el caso del volante caleño, Daniel Giraldo, quien tuvo autocrítica y aceptó que el equipo no estuvo a la altura de lo que requiere un torneo como la Copa Libertadores. Sin embargo, mencionó en reiteradas ocasiones que deberán pasar rápido la página y enfocarse en el campeonato local donde marchan en la segunda posición del cuadrangular A.

Giraldo se detuvo en zona mixta para dar algunas declaraciones luego de la noche fría que se vivió en El Campin. La hinchada del equipo azul, como es costumbre, acompañó en gran suma, a pesar de la lluvia y la hora del partido, hubo algo más de 20.000 espectadores. El equipo no pudo darles una alegría, el mediocampista azul expresó sus disculpas a la afición y se comprometió a que pelearán la Liga.

Inició dando un balance del partido: “El equipo dominó, generó, tuvo ocasiones de gol y en el último minuto nos convierten. No podemos sacar excusas, hicimos una mala Copa Libertadores y ahora tenemos que ponerle el pecho a los que se venga y apuntarle a la Liga”.

Sobre la eliminación de Libertadores: “Mucha tristeza, lastimosamente no estuvimos a la altura de la Copa. Este grupo tenía mucha ilusión de hacer una buena Copa Libertadores y no estuvimos a la altura, esa es la realidad. Ahora queda levantar la cabeza y pensar en la Liga, que es lo más próximo que tenemos y apuntarle a eso”.

La cantidad de lesiones en Millonarios: “Hemos tenido lesiones de jugadores importantes, el caso de Leo, el caso de Cataño. Son jugadores que nos dan jerarquía en el equipo, no tenerlos a ellos es difícil, pero más allá de eso, el partido era para ganarlo, para poder conseguir la victoria y lastimosamente no se pudo”, mencionó.

Frustración tras no cumplir con el objetivo: “Hablar de lo individual, en este momento está fuera de base, somos un grupo y el grupo no estuvo a la altura de la Copa. Nos vamos con mucha tristeza porque la gente y nosotros teníamos la ilusión de hacer una buena Copa, lastimosamente no fue así. Ahora hay que ponerle el pecho a las críticas y a lo que la gente pueda decir con justa razón. Nosotros sabemos que tenemos que sacar esto adelante”.

Sobre el enojo de los hinchas en el final del partido: “Entendemos la frustración y el enojo de la gente. Para nosotros también es muy duro, ahora hay que ponerle el pecho a las críticas y apuntarle a la Liga que es nuestro objetivo más próximo”.