Buscan nulidad del contrato para la construcción del puente de la 60 con Quinta de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el abogado, Luis Felipe Aranzalez, especialista en derecho público y magíster en responsabilidad contractual, extracontractual, civil y del Estado, reveló que luego de un estudio del proceso de contratación para la adjudicación de las obras del puente de la calle 60 con Quinta, se encontró que ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos habilitantes, por lo que el proceso no debió adjudicarse.

“El afamado contrato de la calle 60 nunca debió existir, es un contrato ilegal, ninguna propuesta tenía la experiencia requerida en este pliego tipo, aun en estas condiciones ilegales en las que la emitió la administración”, dijo el abogado Aranzalez.

Según jurista, en este proceso se violaron las normas de contratación estatal, situación que debe investigarse “Por eso consideramos que, aunque ha pasado un año, tenemos abierta la posibilidad de presentar una demanda de simple nulidad para que se investigue la legalidad de la adjudicación”.

Aranzalez aseguró que para que un juez determine la nulidad del contrato puede pasar hasta un año, pero en este caso se solicitará la medida cautelar para que en un mes aproximadamente se puede definir la suspensión del proceso.

“Se contrato aún con todas las circunstancias que se presentaron, hicimos el estudio total del contrato en el que se vulneran los principios de legalidad, planeación, los pliegos tipo entre otros principios que afectan el origen del proceso por el lo que se debe declarar nulo”, aseveró.

El abogado explicó las presuntas irregularidades encontradas en el proceso de licitación luego de un análisis hecho por parte de la firma Aranzalez & Co que representa “La más llamativa era la acreditación de la experiencia en la construcción de puentes, de los tres proponentes a dos de ellos los rechazaron por no cumplir con la experiencia, pero uno de ellos, al que se le adjudica le dicen que cumple, cuando los soportes no lo demuestran, es decir un actuar ilegal del comité evaluador que direccionó a un proponente el proceso contractual”.

Finalmente, sostuvo que además de la demanda de nulidad, se instaurarán las acciones legales ante la Fiscalía y Procuraduría para se investigue a los profesionales que hicieron parte del proceso contractual.

“Vamos a iniciar radicando una demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, a la par esperamos radicar una denuncia contra el exalcalde, Andrés Fabián Hurtado y el mismo comité evaluador en la Procuraduría y Fiscalía para se investigue y se estudie la legalidad del proceso como un contrato que no llenó los requisitos legales”, puntualizó Aranzalez.

Dato: según el abogado la alcaldesa tiene dos opciones, “Hacer parte y perpetua la ilegalidad, en este caso se hace responsable de la misma o en su defecto estudia la legalidad en este caso en cual se violó la selección objetiva y echa a tras este contrato terminándolo anticipadamente y ordena la liquidación”.