Trump aventaja a Biden en cinco de seis estados batalla en las elecciones presidenciales

EE.UU.

Ni las investigaciones criminales en su contra ni las controveritdas declaracones de Donald Trump sobre el aborto, han afectado su popularidad, todo lo contrario, según las más recientes encuestas realizadas por el diario The New York times, Siena College y The Philadelphia inquirer, el candidato republciano está por delante de Joe Biden en cinco de los sies estados clave para las elecciones de este año: Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania. Biden lideró solo entre los votantes registrados en Wisconsin.

El costo de vida, la inmigración, la guerra en Gaza y el anhelo de cambio son algunas de las razones entre los votantes jóvenes, negros e hispanos que ponen a Biden en desventaje.

Pero en la misma encuesta, los candidatos demócratas para el senado mantienen la ventaja en cuatro estados cruciales que podrían decidir el control de la Cámara Alta. Los aspirantes al senado lideran las encuestas en Arizona, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, y muy por delante del presidente.

Alrededor del 10 por ciento de los votantes de Trump respaldan al candidato demócrata al Senado en los cuatro estados, mientras que alrededor del 5 por ciento de los partidarios de Biden respaldan al republicano.

En Pensilvania, el senador demócrata Bob Casey tiene el apoyo del 46 por ciento de los votantes, frente al 41 por ciento que dice respaldar a su rival republicano. En Wisconsin, la actual senadora demócrata Tammy Baldwin tiene una ventaja más amplia, de 49 por ciento contra 40 por ciento, sobre el republicano. En Nevada, la senadora demócrata Jacky Rosen aventaja con un 40 por ciento frente a un 38 por ciento a su rival republicao, y en Arizona, el único estado en disputa con un escaño vacante en el Senado, el representante demócrata Rubén Gallego aventaja a su rival con un 45 por ciento contra un 41 por ciento.

Mientras tanto, avanzan las audiencias en contra de Donald Trump en Nueva York, en el juicio penal que entra a su tercera semana en la corte de Manhattan. Trump aunque tiene una orden de silencio que le impide pronunciarse sobre el caso, pareciera haber encontrado la forma de decir lo que quiere a través de sus aliados republicanos que comienzan a acompañarlo en la corte, es el caso del senador Tommy Tuberville quien cuestionó a Michael Cohen, uno de los testigo clave en contra de Trump.

“No puede entender como alguien puede dejarse convencer de un mentiroso” dijo Tuberville. El senador también atacó al jurado sugiriendo que no son ciudadanos americanos y afirmando que ponen a Trump en una “angustia mental”.

Tuberville fue uno de los tres senadores republicanos que asistieron recientemente. a la audiencia de Trump. Este martes se espera que Vivek Ramaswamy, exrival republicano de Trump y ahora firme partidario, asista a la corte y entregue declaraciones a su salida. Ramaswamy ha sido considerado durante mucho tiempo un candidato para ser vicepresidente de Trump.