Soy abiertamente mamerto: Director de Ungrd al explicar cómo llegó al cargo

Noticia en desarrollo...

En ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga de Caracol Radio y de Red Más estuvo el director Ungrd, Carlos Carrillo. El funcionario compartió detalles sobre cómo llegó a la entidad y su tendencia política. De esta forma, mencionó que es de izquierda y que le parece honesta la manera en la que fue considerado para el puesto.

Discusiones políticas en coma:

Carrillo aprovechó la oportunidad para recordar lo que mencionó sobre su participación en discusiones políticas. “Yo dije que iba a poner mis discusiones políticas en coma inducido, porque el cargo que yo ocupo debe ser “no deliberante”. Esto porque tengo la obligación, tal como las Fuerzas Armadas, de trabajar de la mano de todo el mundo y de servirle a todos sin importar sus preferencias políticas”.

No obstante, reconoció que la entidad en la que está se ha politizado. “Algo que ha sido muy peligroso e incorrecto de la entidad es que se ha instrumentalizado para hacer política. Por eso yo me aparte de mis discusiones políticas. Yo tenía muchas. Pero eso no quiere decir que hayan desaparecido”.

Soy abiertamente mamerto:

El funcionario indicó que aunque pareciera que no tiene la experiencia para llegar al cargo, ha trabajado toda su vida. Además, aclaró que le parece honesto haber aceptado el cargo de director de la entidad. En medio de esto, señaló que es “mamerto” y que este es el motivo por el que se dice que no cuenta con experiencia necesaria, ya que en la historia del país nunca había gobernado la izquierda.

“Yo no tengo ninguna experiencia en la administración del Estado, porque soy abiertamente mamerto. Yo no soy vergonzante. Yo soy un hombre de izquierdas y la izquierda nunca había ganado en este país. Entonces, ¿quién me iba a dar la experiencia?”, indicó.