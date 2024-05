¿James Rodríguez a Boca Juniors? Chicho Serna habló de la posibilidad del fichaje

Este martes 14 de mayo surgieron rumores de prensa desde Argentina en los que vincularon el nombre de James Rodríguez a Boca Juniors. Dichas especulaciones, se dan en el marco de una posible salida del volante colombiano del São Paulo de Brasil, ante las pocas oportunidades que está teniendo bajo el mando del entrenador Luis Zubeldía; incluso, el presidente del club Tricolor, no descartó su marcha.

Ante esto, El VBar Caracol entró en contacto con Mauricio ‘Chicho’ Serna, quien hace parte del Consejo de Fútbol de la institución Xeneize. El exfutbolista negó que hubiera algún tipo de interés por el jugador de la Selección Colombia, aunque no le cerró las puertas y aseguró que es muy “prematuro” hablar de un posible fichaje, teniendo en cuenta que no se ha abierto el mercado de pases.

“A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez”, inició respondiendo Serna. “Acá salen muchos rumores, sobre todo ahora que se abre el libro de pases, el libro fuerte que viene con todo el tema de Europa. Para Boca hay un ofrecimiento o se habla de muchos futbolistas. James es un jugador mundial, ni de qué hablar de sus condiciones y de cómo juega y brilla en la Selección, pero de ahí a tenerlo, hay un camino muy largo. No soy quién para decir, vamos por James, pero tampoco soy quién para decir, no nos interesa. Que nosotros nos hayamos sentado a mirar esa posibilidad de James no, no lo estamos contemplando, porque es un gran futbolista que está en Brasil y no es fácil traerlo porque la competencia es muy fuerte, hay mucha plata de por medio”, complementó.

La recepción de la hinchada al rumor de James: “Hoy es que ha saltado esta noticia en las redes, entonces apenas salgo de mi casa, no he tenido contacto con los hinchas, más que un saludo, pero es muy prematuro pensar en que es una posibilidad, pero también pensar en que es imposible también. Es prematuro, hay que darle tiempo al tiempo y pasen los días. Seguramente mañana en nuestro estadio, podemos palpar algo, algún hincha nos va a preguntar, pero no hay nada para decir”.

A la espera de abrir el mercado: “No se ha tocado ningún nombre porque tenemos dos fechas de Sudamericana y cuatro de segundo campeonato. Apenas este domingo pasado, fue la primera fecha del segundo campeonato, se juegan cuatro más y ahí hay un receso de más de un mes y es ahí donde se abre el mercado de pases. Hoy no hay posibilidad de hacer algo, hasta que no se abra el mercado de pases”.

¿Qué tipo de refuerzos se buscan?: “Tenemos un muy buen plantel, pero hay que reforzarlo y siempre estamos en la búsqueda de grandes futbolistas, sobre todo, que son grandes futbolistas quieran venir a jugar en Argentina y a defender la camiseta de Boca. Eso es lo primero: uno que se interese, vamos al mercado a ver qué opciones tenemos, pero hasta que no nos sentemos con el director técnico y nos diga las posiciones de los futbolistas, ahí vamos al mercado. Por más que nosotros miremos, siempre hay que tener diálogo con nuestro entrenador y sacar conclusiones para ver qué se necesita”.

Lucas González, Sebastián Villa y Atlético Nacional y más

A Serna también se le cuestionó por la llegada del entrenador colombiano, Lucas González, a Central Córdoba, así como la situación de Jorman Campuzano y Frank Fabra en el club. De igual forma, se refirió a la actualidad de Atlético Nacional.

Llegada de Lucas González a Argentina: “Me llamó la atención. Es un técnico muy joven. No lo tengo muy visto la verdad, son sé la forma en la que trabaja, pero dirigió Águilas, América y fue al América seguramente por buenas capacidades y condiciones tiene. Acá, la contratación llamó mucho la atención a la prensa y la forma en la que jugó este primer partido enfrentado a River, también generó de alguna manera polémicas, porque hay quienes están convencidos de que es un técnico valiente que está plasmando una idea, pero hay quienes dicen que fue muy arriesgado y no debió haber jugado de esa manera. Esto apenas comienza, esperando que le vaya muy bien, pero no el domingo y nos gane a nosotros (risas)”.

Fabra y Jorman Campuzano: “Tiene contrato con nosotros. Hoy no están siendo tenidos muy en cuenta, así compartamos o no los pensamientos o la elección del entrenador, es quien ordena y define, pero tiene contrato con nosotros. Vamos a ver qué pasa en el mercado de pases”.

Atlético Nacional: “La verdad que es doloroso, da tristeza ver que un equipo tan grande como Nacional no esté entre los ocho, esto es la sumatoria de un montón de cosas mal hechas y al final están los resultados. Pero también es cierto que ojalá en Nacional aprovechen, en el buen sentido, a un hombre de fútbol como Pacho, porque Pacho es Nacional. Ojalá lo disfruten y lo aprovechen al máximo, porque un hombre de su inteligencia y con René, hay que exprimirlos al máximo. Desde las directivas empezaron a hacer gestiones para que el último semestre, se pueda revertir la situación, esperamos que lo logren, porque Nacional está en la obligación de ser protagonista siempre. Yo voy más allá, el semestre del fútbol antioqueño fue terrible”.

Sebastián Villa: “Lo último es que la FIFA le ha dado el permiso para que él juegue, después de ahí no sé nada más. Sé que estaba en Bulgaria, llegan muchos rumores por redes sociales, pero no sabemos nada de Sebastián ahora”.