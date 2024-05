Play/Pause El Pulso del Fútbol, 13 de mayo de 2024 50:24 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1715627371583/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el partido entre Equidad y Santa Fe, y todo lo que pasó durante el encuentro. Juan Felipe dijo: “Del partido hay que hablar del triunfo de Santa Fe, pero lamentable lo que pasó con la juez, se está presentando mucho esto, ojalá encuentren a la persona y que no vuelva a los estadios”. Sobre el tema César agregó: “Jenny Torres fue la asistente, le cayó una moneda en el ojo. Pero acá se dice que si cae un cuchillo y no pasa nada, esto no es tan grave. Pero esto no puede suceder”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook