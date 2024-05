Cambio climático en Colombia: se aleja riesgo de apagón y llegan alertas por deslizamiento

El periodo de transición hacia el fenómeno de la niña comienza a evidenciarse con mayor claridad, las lluvias empieza a ser predominantes en el país. El ministro de minas, Andrés Camacho, dijo esta semana que superar el fenómeno del niño es una noticia positiva para el país, pero advierte que desde ya se debe pensar en mecanismos para evitar sequías en el futuro y proyectó que en la Región Pacífica se debe desarrollar infraestructura para acumular aguas.

“Hoy nuestros embalses están concentrados en Los Andes y en las cordilleras. Pero, hay posibilidad de aprovechar los pequeños embalses y hay otros mecanismos como el aprovechamiento del agua en regiones que no han desarrollado toda su capacidad de energía. Para citar un ejemplo podemos citar la región pacífica, mientras en todo el país hubo fenómeno del niño en esa región no dejó de llover. El pacífico es una de las regiones más lluviosas del mundo, pero no lo estamos aprovechando y en ese sentido debe ir la planeación”, dijo Camacho.

Sobre la transición climática que inicia en el territorio nacional, el Instituto de estudios hidrológicos (Ideam) reportó 673 municipios que tienen riesgo de deslizamiento, por el comienzo de las lluvias en el país, y más de 180 de esos municipios están en alerta roja. La ministra de ambiente, Susana Muhamad, ya dio instrucciones de prevención ante eventuales emergencias.

“La alerta que enviamos desde el gobierno es para que se activen los sistemas municipales y departamentales de gestión del riesgo. Principalmente en las zonas que están identificadas como las de más críticas en el país y esto debe ir acompañado de alertas a la población para evitar avenidas torrenciales y deslizamientos que cobren vidas en Colombia”, manifestó Muhamad.

Los embalses en Colombia son capaces de almacenar agua para la generación energética suficiente para tres meses de demanda en todo el país, es por esto que su nivel de ocupación es crucial para evitar un apagón. Hoy a nivel nacional ya están en un 37% de su capacidad, creciendo casi un punto porcentual diario en la reciente semana.

En cuanto a las estadísticas de la demanda energética, durante los últimos días se ha presentado una reducción. El informe de XM señala que durante la mayor parte de la semana superó los 220 GW/h y para el 12 de mayo el indicador marcó un 199.79 GW/h.

Sin embargo, la variabilidad climática y la inminente llegada de un fenómeno de la niña requiere de planes de contingencia frente a inundaciones en regiones críticas del país, como La Mojana, también frente a desastres como deslizamientos de tierra o crecientes súbitas que podrían afectar la infraestructura