MinCiencias financiará proyectos que contribuyan a la generación de energías limpias

La convocatoria busca fortalecer el desarrollo del sector energético colombiano a través de la financiación de proyectos de I+D+i que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento geocientífico y tecnológico. La iniciativa tiene una inversión de $52.500 millones y podrán participar alianzas estratégicas conformadas por una entidad del Sistema Nacional de Ciencia.

La convocatoria financiará 15 proyectos, con una duración de 18 meses, enfocados en líneas temáticas como: Primero; Investigaciones y estudios prospectivos en fuentes no convencionales de energía. Segundo; evaluación del potencial en fuentes no convencionales de energía asociado a hidrógeno en el territorio colombiano. Y rercero; evaluación de recursos en fuentes no convencionales de energía asociado a geotermia en zonas de interés.

Asimismo, proyectos de investigación, caracterización y evaluación de los procesos de captura, uso y almacenamiento de CO2 – CCUS. 5. Además de innovación y utilización de nuevas tecnologías para el desarrollo de fuentes no convencionales de energía tales como el análisis de datos, inteligencia artificial y/o machine learning, entre otras.

Los interesados podrán consultar el detalle de la convocatoria en www.minciencias.gov.co y postular sus propuestas hasta el próximo 3 de julio.