Tolima Vs. Once Caldas: hora y dónde seguir el partido de la segunda fecha del Grupo B

Tolima Vs. Once Caldas / COLPRENSA

Este domingo 12 de mayo, sobre las 7:30 PM, en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Deportes Tolima recibe al Once Caldas en el juego que cierra la jornada del fútbol colombiano. El cuadro tolimense llega obligado a conseguir una victoria luego de caer en la primera jornada; por su parte, el Once, de ganar, podría empezar a tomar distancia en la cima del grupo B.

Tolima, a ganar y alejar los fantasmas de los cuadrangulares pasados

El cuadro que dirige David González realizó una gran fase regular, terminando en la segunda posición e incluso siendo el equipo más goleador del campeonato, sin embargo, no pudo comenzar con pie derecho los cuadrangulares. En su primera prueba no mostró su mejor nivel y cayó 1-0 ante Santa Fe en Bogotá. Ahora llegan obligados a derrotar al Once Caldas para no perder terreno en el grupo y buscar el cupo a la gran final.

Tolima seguirá contando con la baja de Yeison Guzmán, quien no alcanzo a recuperarse y nuevamente se perderá otro compromiso, se espera que para la tercera jornada pueda estar disponible. De igual forma, tampoco estará el argentino Lucas González por decisión técnica.

Once Caldas, con el objetivo puesto en la cima del grupo

El cuadro de Manizales, que es una de las revelaciones del campeonato, volvió a clasificar dentro de los ocho de la mano del Arriero Herrera. Aunque terminó entrando con dudas, en el primer juego se lavó la cara y derrotó en casa 2-0 a La Equidad; Once Caldas, uno de los peores visitantes de los clasificados, buscará sumar en Ibagué para afianzarse en la parte alta del grupo.

El ‘Blanco Blanco’ pondrá lo mejor de su nómina para lograr frenar el ataque del equipo ibaguereño. La última vez que el Once logró ganarle al Tolima de visita fue en 2020, en esa ocasión fue 2-3 en una espectacular remontada luego de ir dos goles abajo en el marcador.

Hora y donde seguir el partido

Liga colombiana - fecha 2, grupo B

Deportes Tolima Vs. Once Caldas

Fecha: 12 de mayo

Hora: 7:30 PM

Estadio: Manuel Murillo Toro

Siga la trasmisión y el minuto a minuto del partido por Caracol Radio.