Gobernador Arana pacta compromisos con marchantes de los Montes de María

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, llegó puntual al corregimiento de San José de Playón en María La Baja a cumplir una cita con los campesinos marchantes de los Montes de María, quienes protestaron en días anteriores ante el histórico olvido estatal.





Tras escuchar a la comunidad, se pactaron una serie de compromisos, entre los cuales se incluyen la priorización de algunas obras. Esto implica poner en funcionamiento el acueducto del corregimiento, que había estado olvidado, así como mejorar las vías en la zona rural y llevar a cabo proyectos de energización donde el servicio aún no llega.

Las instrucciones de Arana Padauí para los secretarios de despacho que estuvieron presentes fueron claras: avanzar con lo que ya está en marcha. Desde Aguas de Bolívar se invierten 2.600 millones de pesos en las redes de distribución para llevar agua potable a los hogares de El Playón. Además, se está trabajando en la recuperación de la infraestructura del acueducto que fue construida meses atrás pero no había sido puesta en funcionamiento. De igual forma, para Santo Domingo de Mesa, en El Carmen de Bolívar, se están realizando exploraciones de pozos profundos para poder suplir la falta de agua en algunas veredas.

“Si no hay agua, no hay vida, y si no hay vida, no hay esperanza. No entiendo cómo en pleno siglo XXI hay comunidades que no cuentan con agua potable. Nuestro trabajo no solo consiste en llevar el agua, sino también en asegurar su cuidado”, enfatizó el gobernador.

Comprometido con mejorar el acceso vía terrestre a veredas y corregimientos, la próxima semana llegará maquinaria para mejorar las vías terciarias que comunican a San Jacinto, El Carmen de Bolívar y Marialabaja.

En cuanto al deporte, se han entregado uniformes e implementos para las escuelas de formación de Montes de María, y se está trabajando en la recuperación de la cancha deportiva de El Playón. Además, se brindará apoyo para torneos y festivales deportivos.

Una de las peticiones de los manifestantes fue que las mesas de concertación se mantengan de forma permanente. Ante esto, Yamil Arana fue determinante al señalar que se llevarán a cabo cada dos meses, y desde allí se hará seguimiento a los compromisos pactados y sus avances. También señaló la importancia de que representantes del Gobierno Nacional estén presentes, ya que muchas de las obras y recursos también son responsabilidad de la Presidencia de la República.

Finalmente, el gobernador de Bolívar indicó que se seleccionarán dos comunidades al mes donde nunca haya llegado un gobernador para realizar mesas de trabajo que abarquen todo el departamento. Otro compromiso es trabajar en un plan para acabar con el analfabetismo en Bolívar. “Quiero un Bolívar que sepa leer y escuchar”, concluyó.