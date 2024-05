Gestor de talentos del Leverkusen: “Xabi está muy contento con Puerta, cuenta con él”

Detrás del éxito de Bayer Leverkusen, gestado por Xabi Alonso y su plantilla, hay un hombre que fue parte importante en la construcción del plantel campeón alemán. Su nombre es Ferney Agudelo, gestor de talentos del club, quien fue nombrado por el CEO del equipo, Fernando Carro.

En conversación con Caracol Deportes Domingo, Agudelo habló de su rol en el equipo, el trabajo que ha venido haciendo con Xabi Alonso y el presente del colombiano Gustavo Puerta.

“Fernando Carro me invitó a participar en el proyecto, controlando prácticamente el mercado de América Latina, porque para el Leverkusen ese mercado era totalmente desconocido, y estaban buscando una persona que realmente conociera al mercado, no tanto de solo América Latina, sino desde Canadá hasta la Patagonia y más el mercado de Portugal y España. Entonces vieron con mi nombre y me invitaron a participar”, expresó.

La llegada de Puerta a Alemania

El volante y capitán de la Selección Colombia Sub-20 tuvo una buena presentación en el Sudamericano realizado en el país, y sus condiciones hicieron que se fijarán en él. El diferencial que tuvo desde el comienzo fue que no partió desde un equipo de primera división, sino de la B colombiana con el Bogotá FC.

“Puerta fue un caso especial porque es la primera vez que se lleva un jugador que no está en Primera División, pero tiene las características propias para triunfar en una Bundesliga. Yo, por ejemplo, hablé con él ayer y él prefiere jugar porque él quiere representar a Colombia. Él quiere ser tenido en cuenta, en los microciclos, de pronto en las eliminatorias, en Copa América, pero yo le explicaba que Palacios, siendo campeón con River Plate de la Copa Libertadores, siendo campeón del mundo, tuvo que esperar 1 año para poder empezar a jugar”, agregó.

En sus propias palabras, el técnico español busca contar con él para la próxima temporada, y le ve buenas condiciones para seguir creciendo en su carrera profesional. Su continuidad en el cuadro alemán dependerá exclusivamente de él.

“A Puerta lo empecé a seguir cuando empezó a despuntar en Bogotá y luego fue a la Selección Colombia. Entonces casi siempre cuando son Sub-15 vemos y perfilamos a los jugadores (...) Xabi Alonso está muy contento con Gustavo, lo ve progresar, le anima, le dice que cuenta con él para la próxima temporada, pero que su decisión ya es de él, si él quiere ir a jugar”, declaró el gestor del club.

Importando talentos

La gestión de Agudelo ha sido importante para el excepcional presente que viven los alemanes, pues él trajo a jugadores como Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Piero Hincapie, Gustavo Puerta, e incluso al propio técnico Xabi Alonso. Todos ellos traídos bajo una estructura y lineamientos propios que conformó la directiva del club.

“Yo filtro nombres, presento jugadores para las características que ellos buscan que requieren para competir. Entonces yo me estrené en octubre del 2019 detectando a Palacios, campeón River Plate, luego le llevé a Jeremie Frimpong del Vitoria Guimaraes, llevé a Edmond Tapsoba, después de la Copa América recomendé a Piero Hincapie. No aceptaban mucho su recomendación porque tenían una estructura de que el central tenía que medir 1.87 a 1.90, y Piero mide 1.82, pero yo tomé la decisión de llevar a Piero porque enfrentó a Colombia, enfrentó a Neymar, enfrentó a Messi y salió bien parado en la situación. A Puerta lo llevé después del Sudamericano Sub-20″, añadió.

Los alemanes se han destacado por su buen fútbol en diferentes aspectos, y es por eso que cuentan con requisitos tácticos individuales para aceptar o descartar algún talento hacia el equipo. La actualidad del deporte exige tener mejores condiciones y aportar mucho más en los frentes tanto ofensivos como defensivos.

“Nosotros hemos creado una estructura que analizando el tipo de plantilla, nosotros le damos 3 características a los jugadores: Que el jugador sea híbrido, o sea que se pueda desempeñar por derecha, o por izquierda, que tenga técnica, que sepa salir con el balón, que se vea intenso en la marca, y que pueda cumplir varias disposiciones tácticas que los entrenadores piden”, concluyó Agudelo.