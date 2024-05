Contratista de la obra en La Mojana no tenía listo el plan de contingencia: UNGRD

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, visitó el sector de la emergencia en Caregato, se reunió con alcaldes de esa región y también tuvo un encuentro con el contratista de la obra. En entrevista con el servicio informativo de Caracol Radio, entregó los detalles de la atención que se brindará a los damnificados y el balance que deja la emergencia para el cumplimiento de la obra en los plazos establecidos en el contrato.

Luego de una nueve emergencia por inundación en la subregión de La Mojana, la verificación de la UNGRD estuvo encaminada a determinar las acciones a implementar con base en el plan de contingencia elaborado por el contratista que realiza las obras. Sin embargo, en el encuentro que tuvo Carlos Carrillo con esa empresa, no se tenía listo este plan.

“Me dijo que me lo haría llegar en las próximas horas. Pero, en mi opinión, eso no tiene ni pies ni cabeza porque estamos jugando a cerrar el rio Cauca y es un río suficientemente fuerte para generar aguas arriba 2.400 megavatios. Estamos hablando de un rio que genera la electricidad de una quinta parte del país”, explicó Carrillo.

El funcionario advierte que desde el principio de las obras el contratista estaba en obligación de tener listo el plan de contingencia. Principalmente, porque todos los estudios que se han adelantado en el sector, a lo largo de la historia, indican que es una zona con altas probabilidades de inundación. Pese al cambio climático, Carrillo indica que es una “irresponsabilidad” no tener lista la guía de manejo ante estos casos.

“Lo que yo he pedido al contratista es cerrar el boquete, es lo que tiene que hacer para que empiece a bajar el nivel de las aguas en las zonas inundadas”, agregó el director de la UNGRD sobre los encuentros que tuvo durante las últimas horas en su visita a la zona de ‘Caregato’.

Carlos Carillo se reunió con las gobernaciones de Bolívar y Sucre, se han acordado activar los mecanismos del sistema nacional de gestión del riesgo para atender la emergencia. Esto implica que los gobiernos locales iniciarán el registro de los damnificados, con la respectiva caracterización, y así iniciar con la entrega de ayudas humanitarias y destinación de recursos para ayudar a las poblaciones de la zona.

El director de Gestión del Riesgo, asegura que se entregó un anticipo de 25 mil millones de pesos al contratista que trabaja en La Mojana, pero que este rompimiento ha generado la pérdida de 80 metros de obra y hay riesgo de que no se entregue terminada para noviembre como está presupuestado.

“Los contratos son para cumplirse y son ley para las partes. Siempre y cuando el contratista cumple con sus obligaciones, con la certificación de la interventoría, nosotros pagaremos el excedente del contrato. ¿Por qué no se ha pagado el restante? El contratista asegura que no tiene plata y sugiere que por este motivo la obra va a paso de tortuga, eso no es cierto por que entregamos el anticipo. Además, si usted se mete en un contrato de 130.000 millones de pesos, pues se entiende que tiene una liquidez, solvencia y capacidad económica para adelantar un contrato de esa magnitud y una vez se compruebe el cumplimiento se reconoce el recurso comprometido”, explicó Carrillo sobre los retrasos que se han denunciado alrededor de la intervención en La Mojana.

Según las explicaciones del director de Gestión del Riesgo, el interventor del proyecto ha enviado oficios pidiendo que se desconozcan actas anteriores sobre el avance de la obra. Por este motivo, la UNGRD concluye hasta el momento que no se puede pagar la totalidad del contrato porque el contratista no estaría cumpliendo con sus obligaciones. Según la organización que tiene a su cargo el contrato, antes de la actual emergencia, las obras avanzaban en un 50%.