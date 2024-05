Brayan León y una revelación sobre Jermein Peña: “me escribió y me pidió disculpas”

Brayan León, delantero del Deportivo Independiente Medellín, viene teniendo buenas actuaciones con el Poderoso durante la Copa Sudamericana. En la reciente goleada 1-5 ante César Vallejo en Perú, el atacante de 23 años aportó un doblete.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, León habló de su buen momento deportivo, además de referirse por primera vez a las declaraciones del defensa del Junior, Jermein Peña, de quien confesó, le escribió y le ofreció disculpas.

Rendimiento a nivel internacional

“Todo se lo debo a Dios, él es el que nos tiene en esto, y bueno, ya después el grupo que está muy motivado y con ganas de seguir avanzando”.

¿Cómo mejorar el desempeño en Copas?

“Creo que lo ideal es creer en lo que seguimos trabajando a diario, que no cambiamos el estilo de juego para enfrentar a estos rivales a nivel internacional, y que nos ha salido muy bien gracias a Dios y esperemos seguir así”.

La mejora del Medellín en las últimas semanas

“Sí, se nota mucho. Creo que todo el equipo se ha entonado, estamos con en el mismo camino, y es muy importante para nosotros porque estamos muy felices, como lo dije antes, esperemos seguir así y seguir sumando”.

El golpe de la eliminación en Liga

“Fue muy duro porque estuvimos ahí, creo que fue doloroso la forma en que salimos, pero bueno, ya pasó, ahora nos enfocamos en el torneo que nos queda, esperamos hacerlo de la mejor manera porque al descanso ya teníamos más tiempo para pensar en los partidos que se venían”.

¿Alguna relación con Jermein Peña?

“Está bien, no pasa nada, creo que fue un momento de partido, la calentura lo hizo decir lo que dijo. Hay que aceptarlo, me escribió, me pidió disculpas, pero hasta ahí, yo con él nunca he tenido ningún tipo de relación, creo que es normal, él es un jugador como yo, no le son mal a nadie, pero en el fútbol es tan lindo que todo tiene su revancha, no digo con eso que quiero que le vaya mal, la verdad creo que de parte mía le deseo que le vaya muy bien, él es un jugador así, de carácter, creo que todos tenemos un carácter diferente, yo creo que si se equivocó, pero no veo problema, creo que lo que pasó, pasó y quedó ahí simplemente”.

Liderato en la Sudamericana

“Todo es posible. Creo que estamos mentalizados de ir a Argentina, sacar el mejor resultado, que es una victoria, y esperar en casa a sacar de estos seis puntos, los seis, es lo más necesario que queremos, estamos muy enfocados en eso”.