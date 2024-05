“Esto no es una tarea facil”: vicepresidenta sobre atrasos presupuestales de MinIgualdad

Nacional

En medio del debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión de la Mujer, al Ministerio de Igualdad y Equidad y a su ministra, la vicepresidenta Francia Márquez, se mostró que la ejecución presupuestal presenta atrasos, ya que sólo se ha ejecutado un 0,24% de los 1.8 billones de pesos del presupuesto destinado para el 2024.

La vicepresidenta argumentó que no ha sido una tarea fácil, ya que es la primera vez, en 100 años, que se crea un ministerio como el de Igualdad y Equidad y lo significativo que es para las mujeres colombianas.

“Si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino que es que hemos creado una institución de cero y esto no es una tarea fácil. En tiempo récord hemos avanzado para lograr el lugar hasta donde hemos podido”, afirmó.

Según lo explica la vicepresidenta, el ministerio se habría tardado dos meses en empezar, ya que se llevó a cabo la construcción de las instalaciones y las respectivas designaciones. “Una cosa es una ley y la otra es ponerla en términos físicos y eso es lo que hemos estado haciendo”.

Los proyectos de inversión se estarían definiendo según lo establecido por la ley, al igual que los tres programas que ya se encontrarían listos para atender a las mujeres, como el fortalecimiento y construcción de casas en territorios vulnerables, donde hay incremento de violencia de género y el programa de autonomía económica para la mujer.

“Hemos hecho con los funcionarios que tenemos nuestro mayor esfuerzo, para que esta institución, empiece a dar respuestas”, agregó.

Por lo menos 4 meses se tardaría el trámite de los proyectos de inversión. La vicepresidenta reiteró que el ministerio está cumpliendo con los tiempos y los procedimientos definidos por el Ministerio de Hacienda. “No me pidan a mi hacer lo que el mismo Estado no hace. Me parece injusto que se me pida hacer más allá de lo que en función pública no puedo hacer”.

De igual manera, afirmó que no pasará por encima de otras instituciones para responder sobre los avances del Ministerio, pues se enfatizó en una articulación institucional, para garantizar los derechos de las mujeres, en trabajo conjunto con otros ministerios y entidades del Estado.

“El Ministerio de la Igualdad está haciendo las cosas en debida forma en el marco de lo establecido por la ley”, concluyó.