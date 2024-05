Lampe también le respondió a Faustino Asprilla por comentario a jugadores de Bolívar

El empate entre Millonarios y Bolívar en el estadio El Campín trajo consigo la desazón para la hinchada del conjunto bogotano y el entusiasmo y la ilusión de dejar a un paso la clasificación a octavos de final de la Libertadores del cuadro boliviano. Asimismo, se reactivó la polémica con base en unas declaraciones que dio Faustino Asprilla cuando se conocieron los grupos, con un comentario despectivo hacia los jugadores del cuadro celeste.

En ese entonces, el exfutbolista y ahora panelista, menospreció en ESPN al equipo que dirige el argentino Flavio Robatto, que habló en la cancha y ahora son los líderes del Grupo E de la Copa Libertadores con 10 puntos y sin conocer la derrota. Asprilla los trató de jugadores de madera y aseguró que con los bolivianos no había competencia.

“Son de madera esos jugadores, no jodás. Los de Bolívar... Yo no entiendo el fútbol colombiano, antes el fútbol colombiano le tocaba un grupo de esos y todo el mundo se asustaba. Acá en Colombia nunca ha ganado. Si ese equipo no gana en La Paz, no le gana a nadie cuando sale de allá. Millonarios tiene que ir a pasearlo allá y acá. Qué competencia va a haber ahí”, fueron sus declaraciones.

Respuesta de Bolívar

El que inició contestando a ese comentario de Asprilla fue el técnico Robatto, que después de hacer un análisis del partido en conferencia de prensa, no quiso entrar mucho en la polémica, pero sí se pronunció al respecto. “Un saludo al Tino”, fue lo único que mencionó el entrenador, de paso por Millonarios como asistente de Rubén Israel entre 2015 y 2016.

Por su parte, el arquero del equipo, Carlos Lampe, con recorrido en la Selección de Bolivia y en equipos como Boca Juniors, fue más allá y hasta se tomó una foto con una silla de madera. Si bien no etiquetó en su publicación a Asprilla, se dio por entendido que el mensaje iba directo para el exjugador de la Selección Colombia.

“Y para vos también, humildad ante todo y nunca creerse más que nadie ni menos que nadie”, fue el mensaje que acompañó la foto del portero de 47 años.

Y para vos también, humildad ante todo y nunca creerse mas que nadie ni menos que nadie 💙💪 pic.twitter.com/8RHFtt6opk — Carlos Emilio Lampe (@CarlosLampe1) May 9, 2024

Lo cierto fue que Bolívar respondió en la cancha con un buen planteamiento y la creación de oportunidades de gol que por poco terminan en el triunfo de en Bogotá. Eso sí, reconoció que en el fútbol hay momentos donde se debe bajar el ritmo del partido, justificando los momentos en los que sus jugadores consumieron tiempo de juego.